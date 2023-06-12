МНЕНИЕ | Комментаторы в сети: „Бедная акула, надеюсь, она не отравилась русским“

О том, что акула напала в Египте на 23-летнего мужчину, я узнала сразу же из новостей. Но о том, что погибший — россиянин и что из-за факта его смерти стали массово радоваться, мол, „еще одним меньше, так ему и надо“, прочла у друзей и знакомых в соцсетях. Совершенно серьезно некоторые люди из моего окружения оживленно, даже с воодушевлением, писали такие вещи, которые с трудом воспринимались всерьез. Еще недавно они постили фотографии своих счастливых детей и утренние завтраки на террасах, а сегодня - „смешные“, по их мнению, мемы и страшные, очень страшные слова.

Некоторым было жаль не парня или его семью, которая присутствовала при этой молниеносной трагедии (а кадры нападения, признаться, до сих пор не выходят у меня из головы). Комментаторы сочувствовали... акуле, которую в конце концов поймали. „Бедная акула, надеюсь, она не отравилась русским“, „Ч..о было русское, приятного аппетита акуле“, „Русские, плавайте чаще в Египте“ — это всего лишь малая часть того, что появилось в сети за эти дни.

Молодой человек погиб на глазах у собственного отца ужасной смертью. Почему же такая радость? Почти сразу же появилось много мемов в связи со случившейся трагедией. В основном — на украинском языке. Некоторые пользователи сетей отмечали, что „одна акула стала эффективнее всей ООН“ и „акула действовала по приказу главы ГУР Кирилла Буданова“.

Сценическая „мама“ Верки Сердючки, артистка Инна Белоконь разместила на своей странице в Инстаграме мем: Верка вместе с мамой сидят на надувном „банане“ в виде акулы. Вместо головы у „мамы“ Сердючки – морда акулы: „Мама, вы задачу поняли?!“ – такой текст сопровождает картинку. Украинцы благодарят рыбу за помощь, отмечая, что акула стала действенным союзником в борьбе с нацией-агрессором.