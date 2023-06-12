МНЕНИЕ | „Бедная акула, надеюсь, она не отравилась русским“(4)
Журналист RusDelfi размышляет о массовой радости в соцсетях по поводу того, что акула съела россиянина в Египте.
О том, что акула напала в Египте на 23-летнего мужчину, я узнала сразу же из новостей. Но о том, что погибший — россиянин и что из-за факта его смерти стали массово радоваться, мол, „еще одним меньше, так ему и надо“, прочла у друзей и знакомых в соцсетях. Совершенно серьезно некоторые люди из моего окружения оживленно, даже с воодушевлением, писали такие вещи, которые с трудом воспринимались всерьез. Еще недавно они постили фотографии своих счастливых детей и утренние завтраки на террасах, а сегодня - „смешные“, по их мнению, мемы и страшные, очень страшные слова.
Некоторым было жаль не парня или его семью, которая присутствовала при этой молниеносной трагедии (а кадры нападения, признаться, до сих пор не выходят у меня из головы). Комментаторы сочувствовали... акуле, которую в конце концов поймали. „Бедная акула, надеюсь, она не отравилась русским“, „Ч..о было русское, приятного аппетита акуле“, „Русские, плавайте чаще в Египте“ — это всего лишь малая часть того, что появилось в сети за эти дни.
Молодой человек погиб на глазах у собственного отца ужасной смертью. Почему же такая радость? Почти сразу же появилось много мемов в связи со случившейся трагедией. В основном — на украинском языке. Некоторые пользователи сетей отмечали, что „одна акула стала эффективнее всей ООН“ и „акула действовала по приказу главы ГУР Кирилла Буданова“.
Сценическая „мама“ Верки Сердючки, артистка Инна Белоконь разместила на своей странице в Инстаграме мем: Верка вместе с мамой сидят на надувном „банане“ в виде акулы. Вместо головы у „мамы“ Сердючки – морда акулы: „Мама, вы задачу поняли?!“ – такой текст сопровождает картинку. Украинцы благодарят рыбу за помощь, отмечая, что акула стала действенным союзником в борьбе с нацией-агрессором.
Неужели такая реакция - это обида на всю нацию? Война и правда сделала больно тысячам, сотням тысяч людей. Вынудив их покинуть дома, разрушив города и села, превратив в пустыню поля и сады. Но есть и еще одно важное во всем этом - ненависть застилает глаза. После 2022 года сердца стали черстветь со скоростью оставленной на ярком солнце горбушки хлеба. Там, где, казалось бы, смеяться неуместно, смеются. Глумятся над нелепостью трагической ситуации. Когда, казалось бы, в другое время сочувствовали бы. И наверняка высказывали бы сожаление, если бы на месте погибшего мужчины был гражданин не России, а любой другой страны.
Получается, что такая ситуация показывает одно - идет расчеловечивание. Как можно радоваться такой смерти? Где та тонкая грань, которую переступают те, кто огорчился из-за того, что акулу, съевшую человека, выловили?
Безусловно, можно оправдать насмешки над гибелью россиянина и тем, что это - естественная реакция общества, находящегося в состоянии войны.
Но важно понимать, что с каждым таким случаем человек теряет, пусть и по капельке, все, что отличало нас от тех, кто жаждет войны. И как только мы потеряем человечность, можно с уверенностью сказать - мы проиграем.