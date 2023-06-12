Контавейт снова стала первой ракеткой Эстонии

Между тем 38-летняя Кайа Канепи опустилась сразу на 22 строчки и теперь занимает 96-е место в мировом рейтинге, пишет Rus.err.ee.

Ранее Анетт Контавейт была первой ракеткой Эстонии с сентября 2015 года, когда впервые в своей карьере обогнала Канепи в мировом рейтинге, до 27 февраля 2023 года. С конца февраля и до 22 мая лидером эстонского тенниса вновь являлась Кайа Канепи, а затем теннисистки уже дважды поменялись местами в таблице WTA.

В августе 2012 года Кайа Канепи занимала в рейтинге WTA 15-е место, что было лучшим результатом в ее карьере. А вот Анетт Контавейт в июне 2022 года стала второй ракеткой мира, что является лучшим результатом в истории женского тенниса Эстонии.

Лидером рейтинга WTA осталась полячка Ига Швёнтек, второе место сохранила за собой Арина Соболенко из Беларуси, а на третье поднялась Елена Рыбакина из Казахстана.

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