В какие городские лагеря можно отправить детей?

„Организаторами языковых лагерей как правило являются небольшие организации, занимающиеся проведением языковых курсов. Список городских и загородных лагерей для школьников уже опубликованы на сайте tallinn.ee/koolivaheaeg. Там представлены также языковые лагеря“, — отметила RusDelfi главный специалист отдела коммуникации Таллиннского департамента образования Пиргит Педая.

На вопрос, в каком количестве будут брать детей, не разговаривающих на эстонском, и действительно ли чаще всего такие лагеря пользуются спросом у русскоязычных детей, специалист прокомментировала, что статистика относительно доли не владеющих эстонским языком ребят, посещающих лагеря, не ведется.

„Детские и молодежные лагеря популярны и среди эстонцев, и среди русских. В Эстонии есть лагеря, в которых работа ведется на эстонском, на русском языке, а также смешанные. На данный момент некоторая информация о лагерях в Эстонии представлена здесь: https://maphub.net/embed_h/obyIgl93mraW9QWF. Родителям, которые хотят, чтобы их ребенок посетил летний лагерь, рекомендуется следить за информацией на странице https://www.tallinn.ee/et/node/21102„, — отметили в Таллиннском департаменте образования.

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