12.06.2023, 10:15
В Эстонии 650 водителей старше 90 лет. Есть ли те, кто водит после 100?(9)
ФОТО: | Delfi Meedia
На дорогах Эстонии в дорожном движении участвуют 45 274 водителя в возрасте 70-80 лет, у которых есть действующие права и действующая справка от врача, отметили в Транспортном департаменте.
Водителей в возрасте 80-90 всего 11 979 (здесь включены права всех категорий, а не только для категории B). Водителей в возрасте 90 и старше – 650. Водителей старше 100 лет с действующими правами и справкой от врача в Эстонии нет.
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