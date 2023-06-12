12.06.2023, 09:51
В Балтийском море был замечен кит(3)
В Балтийском море был замечен кит. Об этом первой в Финляндии сообщила газета Ilta-Sanomat.
Необычного гостя заприметили рыбаки. В субботу, 10 июня, морское млекопитающее курсировало к югу от Чёкара вблизи Аландских островов.
В воскресенье кита видели уже вблизи Эккерё. Он так близко подплыл к рыбакам, что кита можно было коснуться рукой.
Фотографии и видео нежданного гостя получил столичный океанариум Sea Life. Эксперт комплекса Маркус Дернятин предположил, что речь идет о горбатом ките.
В Финляндии горбатого кита в последний раз видели в мае 2018 года недалеко от Вааса.
Видео можно посмотреть ЗДЕСЬ.
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