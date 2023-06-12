Месси задержали в аэропорту Китая на два часа

Ранее в СМИ сообщалось, что Месси был задержан китайской полицией из-за проблем с паспортом, однако организаторы утверждают, что проблемы с паспортом возникли у защитника Николаса Отаменди. При этом отмечается, что его вопрос решили за 20 минут. Однако Месси действительно был задержан на два часа, но точная причина задержания на данный момент не называется, пишет Чемпионат.

Месси в седьмой раз приехал в Китай и в первый с 2017 года. Во время каждого из предыдущих визитов в страну многочисленные поклонники футболиста оказывали ему горячий приём.

15 июня национальная команда Аргентины проведёт в Пекине товарищеский матч со сборной Австралии.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.