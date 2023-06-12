Начался прием документом в Тартуский университет. Будущих учителей ждет стипендия в 400 евро!

По словам проректора по учебной части Тартуского университета Ауне Валк, университет стремится к тому, чтобы у наших лучших гимназистов были причины оставаться в Эстонии и получать здесь образование высшего уровня. „Тартуский университет известен своими высокими конкурсами при поступлении, образованием высокого уровня и дипломом, который ценится на рынке труда. Кроме того, в Тартуском университете можно погрузиться в настоящую студенческую жизнь, активно участвовать в жизни обществ и корпораций, формировать свой образовательный путь вокруг интересующих вас тем и участвовать в разных практических проектах“, — сказала Валк.

Одним из ключевых моментов вступительного периода в этом году является подготовка учителей: на программы бакалавриата и магистратуры будет принято почти на 300 студентов больше, чем раньше, а для тех, кто поступит на педагогическую специальность, запланирована профессиональная стипендия в размере 400 евро. „Надеюсь, что те, кто только начинает обучение в университете, а также те, кто задумывается о смене профессии, найдут в себе педагогическое призвание“, — сказала проректор по учебной части.

В этом году открыты и две новые магистерские программы. Вместо эстонского и финно-угорского языкознания теперь можно учиться на основе новой учебной программы по языкознанию и специализироваться в одном из трех направлений: языкознание и эстонский язык, финно-угроведение и компьютерная лингвистика. К обучению приглашаются как филологи, так и интересующиеся лингвистикой выпускники других специальностей. В Пярнуском колледже в форме сессионного обучения можно изучать предпринимательство на основе личного бренда и получить глубокие знания в области предпринимательства, менеджмента, дизайна услуг, дизайнерского мышления, управления брендом и маркетинга в социальных сетях.