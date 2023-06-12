Начался прием документом в Тартуский университет. Будущих учителей ждет стипендия в 400 евро!
С сегодняшнего дня можно подать документы в Тартуский университет на обучение первой ступени (бакалавриат) на эстонском языке и выбрать одну из 53 программ обучения. Также абитуриентов ждут 47 магистерских программ. Подать документы можно до 28 июня.
По словам проректора по учебной части Тартуского университета Ауне Валк, университет стремится к тому, чтобы у наших лучших гимназистов были причины оставаться в Эстонии и получать здесь образование высшего уровня. „Тартуский университет известен своими высокими конкурсами при поступлении, образованием высокого уровня и дипломом, который ценится на рынке труда. Кроме того, в Тартуском университете можно погрузиться в настоящую студенческую жизнь, активно участвовать в жизни обществ и корпораций, формировать свой образовательный путь вокруг интересующих вас тем и участвовать в разных практических проектах“, — сказала Валк.
Одним из ключевых моментов вступительного периода в этом году является подготовка учителей: на программы бакалавриата и магистратуры будет принято почти на 300 студентов больше, чем раньше, а для тех, кто поступит на педагогическую специальность, запланирована профессиональная стипендия в размере 400 евро. „Надеюсь, что те, кто только начинает обучение в университете, а также те, кто задумывается о смене профессии, найдут в себе педагогическое призвание“, — сказала проректор по учебной части.
В этом году открыты и две новые магистерские программы. Вместо эстонского и финно-угорского языкознания теперь можно учиться на основе новой учебной программы по языкознанию и специализироваться в одном из трех направлений: языкознание и эстонский язык, финно-угроведение и компьютерная лингвистика. К обучению приглашаются как филологи, так и интересующиеся лингвистикой выпускники других специальностей. В Пярнуском колледже в форме сессионного обучения можно изучать предпринимательство на основе личного бренда и получить глубокие знания в области предпринимательства, менеджмента, дизайна услуг, дизайнерского мышления, управления брендом и маркетинга в социальных сетях.
Заявление о поступлении в Тартуский университет можно подать в информационной системе поступления (SAIS), заявление можно подавать на одну или две специальности. Поскольку SAIS интегрирован с государственными реестрами, большинству кандидатов нужно только подать электронное заявление без необходимости прикладывать документы отдельно. Кандидаты, необходимые данные об образовании которых в реестрах отсутствуют, т.е. окончившие обучение до 2004 года или в иностранном государстве, должны не позднее 28 июня представить в университет оригиналы документов об образовании. Документы можно подать как в Тарту, так и в университетских колледжах в Нарве и Пярну, в Академии культуры в Вильянди и в Таллиннском отделении Тартуского университета.
Помимо приема на основное обучение, до 21 августа продолжается регистрация на программы микро-степеней, которые позволяют приобрести компетенции по более узкой специальности.
Важные даты для поступающих в Тартуский университет
Заявление на программы первой ступени на эстонском языке можно подать с 12 по 28 июня.
Подача заявлений на магистерские программы на эстонском языке уже открыта и продлится до 28 июня.
Вступительные экзамены и оценивание пройдут с 30 июня по 9 июля, а результаты будут объявлены не позднее 10 июля.
Первые решения о зачислении будут отправлены кандидатам 11 июля. В течение двух дней после принятия решения о зачислении поступающие должны подтвердить свое желание учиться.
Новый учебный год начинается 4 сентября.
Документы на обучение в магистратуре на основе программ „Kaasaegne finantsjuhtimine“ и „Kaasaegne turundus“ можно будет подавать с ноября. Учеба начнется в весеннем семестре 2023/2024 учебного года.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.