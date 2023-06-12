„Левадия“ с трудом обыграла „Калев“, а нарвский „Транс“ продолжает победную серию

„Левадия“ обыграла „Калев“ со счетом 2:1 на А. Ле Кок Арене. Хозяева повели в счете на 21-й минуте, благодаря автоголу Марека Кальюмяэ. Однако во втором тайме все началось с нуля. На 32-й минуте Сандер Синилайд дальним ударом сравнял счет в матче.

В середине второго тайма у „Левадии“ был блестящий шанс снова повести в счете, но пенальти Фелипе Фелисио отразил Оскар Форсман. Однако на 79-й минуте хозяева добились своего, и „Калев“ уже был не в силах ответить на гол бразильского центрального защитника Эйтора.

В минувшие выходные нарвский „Транс“, ставший обладателем кубка Эстонии, одержал четвертую победу подряд, обыграв на своем поле „Таммеку“ со счетом 2:0.

Оба гола забил бывший нападающий „Таммеки“ Тристан Коскор, который сначала реализовал пенальти на 33-й минуте, а затем удвоил преимущество на 62-й минуте.

Еще в одном матче воскресенья „Харью“ дома проиграли городской команде „Пайде“ со счетом 0:1. Единственный мяч на 87-й минуте забил Каймар Сааг.

Турнирная таблица:

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