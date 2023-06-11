ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (473-й день) | Российские войска обстреляли жителей Херсонской области, эвакуировавшихся с аннексированной территории

Уровень воды в Каховском водохранилище продолжает снижаться

Он упал ниже 10 метров, сообщили в „Укргидроэнерго“. За сутки уровень воды снизился более чем на метр, а с момента разрушения Каховской ГЭС — более чем на семь метров. В Херсоне за последние сутки вода спала на 54 сантиметра.

По словам главы областной администрации Александра Прокудина, общая площадь затопленных территорий сократилась с 139 до 77,8 квадратных километра. В среднем уровень воды на этих территориях снизился до четырех метров. Подтопленными остаются 46 населенных пунктов: 32 — на правом берегу и 14 — на временно оккупированном левобережье.

МВД Украины: шесть человек погибли в результате катастрофы на Каховской ГЭС

По уточненным данным ведомства, пять человек погибли в Херсонской области, еще один — в Николаевской области. Всего с затопленных территорий этих регионов к 11 июня были эвакуированы 3,7 тысячи человек. Еще 35 жителей Херсонской области, в том числе семеро детей, числятся пропавшими без вести.

Три человека погибли при обстреле лодки, на которой эвакуировались жители аннексированной части Херсонской области

Еще 10 человек, включая двух сотрудников правоохранительных органов, получили ранения, сообщил глава Херсонской областной администрации Александр Прокудин. Среди погибших — 74-летний мужчина, который закрыл собой женщину при обстреле.

Ранее об обстреле лодки, на которой жители аннексированной РФ части Херсонской области пытались эвакуироваться с левого берега Днепра (захвачен Россией) на правый (контролируется Украиной), сообщили в офисе украинского президента. Россия эту информацию не комментировала.

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