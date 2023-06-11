ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (473-й день) | Российские войска обстреляли жителей Херсонской области, эвакуировавшихся с аннексированной территории
Предлагаем вам подборку ключевых военных событий уходящего дня.
Уровень воды в Каховском водохранилище продолжает снижаться
Он упал ниже 10 метров, сообщили в „Укргидроэнерго“. За сутки уровень воды снизился более чем на метр, а с момента разрушения Каховской ГЭС — более чем на семь метров. В Херсоне за последние сутки вода спала на 54 сантиметра.
По словам главы областной администрации Александра Прокудина, общая площадь затопленных территорий сократилась с 139 до 77,8 квадратных километра. В среднем уровень воды на этих территориях снизился до четырех метров. Подтопленными остаются 46 населенных пунктов: 32 — на правом берегу и 14 — на временно оккупированном левобережье.
МВД Украины: шесть человек погибли в результате катастрофы на Каховской ГЭС
По уточненным данным ведомства, пять человек погибли в Херсонской области, еще один — в Николаевской области. Всего с затопленных территорий этих регионов к 11 июня были эвакуированы 3,7 тысячи человек. Еще 35 жителей Херсонской области, в том числе семеро детей, числятся пропавшими без вести.
Три человека погибли при обстреле лодки, на которой эвакуировались жители аннексированной части Херсонской области
Еще 10 человек, включая двух сотрудников правоохранительных органов, получили ранения, сообщил глава Херсонской областной администрации Александр Прокудин. Среди погибших — 74-летний мужчина, который закрыл собой женщину при обстреле.
Ранее об обстреле лодки, на которой жители аннексированной РФ части Херсонской области пытались эвакуироваться с левого берега Днепра (захвачен Россией) на правый (контролируется Украиной), сообщили в офисе украинского президента. Россия эту информацию не комментировала.
В Минобороны Украины подтвердили, что ВСУ освободили два села на юго-западе Донецкой области
„На юге есть продвижение по двум направлениям от 300 до 1500 метров. Деоккупированы населенные пункты Благодатное и Макаровка“, — заявила заместитель главы ведомства Анна Маляр. По ее словам, на бахмутском направлении в районе Берховского водохранилища ВСУ продвинулись на 250 метров. В России эту информацию не комментировали.
Сергей Шойгу приказал всем российским „добровольческим формированиям“ подписать контракт с Минобороны
Контракты должны быть подписаны до 1 июля 2023 года, следует из пресс-релиза военного ведомства. В нем утверждается, что заключение контрактов придаст „добровольческим формированиям“ „необходимый правовой статус, создаст единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач“.
Евгений Пригожин же заявил, что наемники ЧВК Вагнера не будут подписывать контракты с Минобороны РФ. „Те приказы и указы, которые формирует Шойгу, они распространяются на сотрудников министерства обороны и на военнослужащих. ЧВК „Вагнер“ не будет подписывать никаких контрактов с Шойгу. ЧВК „Вагнер“ органично встроена в общую систему, ЧВК „Вагнер“ согласует свои действия с генералами справа, слева, с командирами подразделений, имеет глубочайший опыт и является высокоэффективной структурой“, — приводит слова Евгения Пригожина его пресс-служба.
Западные чиновники: Украина вряд ли вернет свои земли полностью в ходе контрнаступления
Украина вряд ли вернет оккупированные земли полностью в ходе контрнаступления, предположили американские и европейские чиновники в интервью газете New York Times. Несмотря на эти опасения, чиновники утверждают, что добиться успеха украинская армия может двумя путями: ВСУ отвоевывают часть ключевых территорий, которые оккупировала Россия, или наносят такой удар, который заставит Кремль засомневаться в целесообразности продолжения войны.
Песков: для переговоров Москвы и Киева нет „хотя бы хлипкого фундамента“
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков снова заявил, что в Кремле не видят никаких предпосылок для переговоров с Украиной. Об этом он сказал корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину. „Фактически сейчас никаких предпосылок для договоренностей нет, более того сейчас нет какого-то фундамента, хотя бы хлипкого, для того, чтобы выстраивать хоть какой-то диалог. Мы видим: а) нежелание режима; б) неготовность, с) непозволенность режиму со стороны хозяев, можно, наверное, так сказать, без каких-то дипломатических экивоков [вести переговоры]“, — сказал Песков.
Польша отрицает причастность к взрывам на „Северных потоках“
С таким заявлением выступил координатор польских спецслужб в правительстве страны Станислав Жарын. „В силе остается гипотеза о том, что подрыв совершила Россия, имевшая и мотив, и возможность провести такую операцию“, — написал он в твиттере. Накануне The Wall Street Journal писала, что немецкие следователи изучают данные о том, что диверсионная группа, подорвавшая „Северные потоки“ в сентябре 2022 года, могла использовать Польшу к качестве оперативной базы.
РПЦ заявила, что пацифизм не совместим с учением православной церкви и в разные эпохи присутствовал в еретических доктринах
Об этом говорится в материалах к заседанию церковного суда, на котором рассмотрят высказывания запрещенного к служению костромского священника Иоанна Бурдина, выступающего против войны.