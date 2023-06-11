Новости Эстонии
11.06.2023, 21:35

На мероприятии геев-христиан русскоязычный мужчина напал на участников, пострадали три человека

 
LGBT+ Baltic Pride 2023
LGBT+ Baltic Pride 2023
ФОТО: Delfi Meedia

НКО „Собрание геев-христиан“ пишет в социальных сетях, что сегодня в 14:00 в рамках Балтийского прайда у них проходила встреча с финским пастором в одном из баров. 'Позже в бар зашел один молодой человек и спустя какое-то время напал на участников мероприятия.

Молодой человек сел рядом с ними и спросил, кто выступает, после чего напал на него с кулаками, начал избивать и в итоге кинул в него нож. Нападавший выкрикивал различные оскорбления и повторял про гнев господень в отношении гомосексуалистов, пишет НКО.

В посте также указано, что нападавший был трезвым молодым человеком с российским гражданством, который верил, что выполняет волю бога. „Участники мероприятия и работники бара удерживали его, до того времени, как на место прибыли две бригады скорой помощи и полиция. Финский пастор сейчас в больнице, а также двоим людям потребовалась первая помощь“, - описывает происшествие НКО.

Как сообщает полиция, Центр тревоги в 14.47 получил сообщение, что в увеселительном заведении на улице Команданди в Таллинне 25-летний мужчина напал на 30-летнего, который пострадал в результате нападения.

Также пострадали 49-летняя женщина и 30-летний мужчина, которые защищали пострадавшего от нападавшего. Скорая помощь доставила всех пострадавших в больницу.

„Полиция задержала 25-летнего мужчину в качестве подозреваемого в преступлении и завела уголовное производство.

RusDelfi
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