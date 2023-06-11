В американской тюрьме умер герой фильмов и в прошлом самый разыскиваемый преступник по кличке „Унабомбер“

Долгое время он считался самым разыскиваемым преступником в Соединенных Штатах.

Качинский был приговорен к пожизненному заключению без права досрочного освобождения в 1996 году после того, как почти 20 лет скрывался от правосудия, и провел последние три десятилетия в тюрьмах США.

С 1998 по 2021 год он содержался в тюрьме особого режима (Supermax) в Колорадо, после чего из-за пошатнувшегося на склоне лет здоровья был переведен в Северную Каролину.

Вундеркинд

Тед Качинский был довольно незаурядной личностью, к которой долгое время было приковано внимание американцев. Он герой многочисленных телевизионных документальных фильмов, его история легла в основу детективных голливудских картин.

Еще в детстве его называли вундеркиндом, в 16 лет Качинский поступил в Гарвард, а позже получил степень доктора наук по математике в Мичиганском университете.

Он занимался настолько заумной областью математики, что, как говорили его коллеги, лишь десяток человек в стране понимал, что он изучает.

В 25 лет он начал преподавать математический анализ и геометрию в престижном калифорнийском Университете Беркли.

В начале 70-х его жизнь резко изменилась: Качинский поселился в Монтане, в уединенной хижине без электричества и водопровода и начал осваивать навыки выживания, питаясь кроликами и охотничьими трофеями.

Вскоре он пришел к выводу, что вести такую одинокую примитивную жизнь невозможно, и обвинил во всем разрушение дикой природы промышленностью и застройками.

С 1978 по 1995 год он отправил по почте 16 посылок с бомбами, адресатами которых были университеты и авиакомпании.

„Манифест Унабомбера“

Его преступления были раскрыты после того, как Качинский, пригрозив новыми убийствами, заставил газеты Washington Post и New York Times (с согласия директора ФБР и генпрокурора США) опубликовать свой безумный анархо-примитивистский манифест под названием „Индустриальное общество и его будущее“ (также известный как „Манифест Унабомбера“).