Джокович выиграл 23-й титул „Большого шлема“ и стал рекордсменом

Серб выиграл 23-й турнир „Большого шлема“ и обошел Рафаэля Надаля, став единоличным рекордсменом мужского тенниса.

По количеству „Шлемов“ в Открытой эре он сравнялся с Сереной Уильямс. Теперь они делят рекорд по одиночным титулам.

У Джоковича 10 титулов на Australian Open, семь – на „Уимблдоне“, по три – на „Ролан Гаррос“ и US Open. Всего Джокович выиграл 94-й трофей в карьере, сравнявшись с Иваном Лендлом. Больше только у Роджера Федерера (103) и Джимми Коннорса (109).

Джокович заработал за турнир 2,3 млн евро, Рууд – 1,15 млн.

Теперь призовые Джоковича за сезон – 5,1 млн долларов. За карьеру он заработал 169,6 млн долларов и занимает первое место в истории по этому показателю.

Рууд заработал за карьеру 15,4 млн долларов.

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