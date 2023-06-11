Размытые кладбища и скотомогильники. Какие болезни угрожают Украине после катастрофы на Каховской ГЭС

„Улицы превратились в реки, где плавало все. Все, что было у людей во дворах“, - рассказывает житель города. В Херсоне он вытащил на сушу восемь человек, семь собак и одного попугая.

И хотя уровень воды постепенно снижается, затопленными на юге Украины остаются десятки сел тысячи домов – огромная территория площадью в сотни квадратных километров.

Экологи и врачи говорят, что в воду попало много опасных веществ, которые могут вызвать вспышки кишечных инфекций, гепатита, ботулизма, холеры и даже сибирской язвы.

Гепатит и холера

„У нас в Олешках и до затопления была проблема с кладбищами. Уровень грунтовых вод был высоким, закапывать мертвецов глубоко не могли. Что там происходит сейчас – это настоящая беда. Это же песчаные грунты, которые легко вымываются“, - говорит Евгений Рыщук, мэр затопленного города Олешки в Херсонской области, который уже полтора года находится под российской оккупацией.

К тому же в городе почти во всех частных домах были выгребные ямы, которые также затопило. „Все эти фекалии сейчас поплыли в Днепр“, - говорит Рыщук, который сам находится в Киеве.

С очень высокой вероятностью утонули тысячи голов скота, много собак и котов.

Подтопление – это всегда проблемы с питьевой водой, когда не работают водоочистные системы, а сточные воды смешиваются с источниками питьевой воды. Из-за этого возникает риск распространения инфекций.

И это именно то, что сейчас в больших масштабах происходит на юге Украины.

По состоянию на 9 июня полностью затопленными были кладбища в по меньшей мере семи населенных пунктах Херсонской области (Корсунка, Ольговка, Отрадокаменка, Крынки, Олешки, Саги, Солонцы), а также фильтрационные поля в Олешках, где очищали воду, а также большая агроферма с отходами и несколько складов с удобрениями. Под водой также оказалась мусорная свалка около города Голая Пристань и скотомогильник около поселка Днепряны.

Это далеко не полный список опасных затопленных объектов, рассказали Би-би-си местные чиновники и экологи. Данные все еще собирают.