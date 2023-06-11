11.06.2023, 19:50
Какие продукты заказывают чаще всего в приложениях доставки еды? Уверенно лидирует один фрукт(4)
ФОТО:
Как оказалось, чаще всего через приложения для доставки еды эстоноземельцы заказывают себе домой... бананы.
Самые популярные продукты в Wolt Market:
1. бананы
2. молоко
3. в теплую погоду - эстонское пиво
Самые популярные продукты - фрукты, ягоды, молочка и газированные напитки.
Самые популярные продукты из различных магазинов в приложении Wolt:
1. бананы
2. молоко
3. помидоры черри
Самые популярные продукты в Bolt Market:
1. бананы
2. клубника
3. яйца
Общая статистика показывает, что клиенты движутся в сторону здорового потребления и все реже заказывают продукты, чтобы быстро перекусить или посмотреть кино, уплетая вредные закуски. Растет число клиентов, которые используют Bolt Market, чтобы совершать покупки на неделю.