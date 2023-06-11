Какие продукты заказывают чаще всего в приложениях доставки еды? Уверенно лидирует один фрукт

Общая статистика показывает, что клиенты движутся в сторону здорового потребления и все реже заказывают продукты, чтобы быстро перекусить или посмотреть кино, уплетая вредные закуски. Растет число клиентов, которые используют Bolt Market, чтобы совершать покупки на неделю.