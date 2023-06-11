Шоссе Таллинн-Пярну перекрыли из-за лесного пожара. Движение восстановлено(3)
В воскресенье в 15.48 сообщили о ландшафтном пожаре около Хяэдемеэсте в Пярнумаа, в результате чего было принято решение перекрыть шоссе. На данный момент движение восстановлено.
На 171 км шоссе Таллинн-Пярну-Икла движение было полностью перекрыто, так как загорелся еловый лес.
Так как возгорание находилось близко к шоссе и работы по тушению пришлось также проводить в непосредственной близости к дороге, то спасатели приняли решение перекрыть движение.
Спасательный департамент сообщил, что зона возгорания составляет около гектара. Распространение огня остановлено, идет поиск очагов возгорания и их тушение.
В пожаре никто не пострадал, людям он не представляет опасности.
В месте пожара уже долгое время наблюдались пробки, полиция перенаправляла движение. На данный момент возгорание ликвидировано и движение восстановлено.