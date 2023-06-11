ЧП и криминал
11.06.2023, 18:44

Шоссе Таллинн-Пярну было перекрыли из-за лесного пожара. Движение восстановлено

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дополнено в 21:00
Maastikupõleng. Pilt on illustratiivne.
Maastikupõleng. Pilt on illustratiivne.
ФОТО: Lõuna päästekeskus | Delfi Meedia

В воскресенье в 15.48 сообщили о ландшафтном пожаре около Хяэдемеэсте в Пярнумаа, в результате чего было принято решение перекрыть шоссе. На данный момент движение восстановлено.

На 171 км шоссе Таллинн-Пярну-Икла движение было полностью перекрыто, так как загорелся еловый лес.

Так как возгорание находилось близко к шоссе и работы по тушению пришлось также проводить в непосредственной близости к дороге, то спасатели приняли решение перекрыть движение.

Спасательный департамент сообщил, что зона возгорания составляет около гектара. Распространение огня остановлено, идет поиск очагов возгорания и их тушение.

В пожаре никто не пострадал, людям он не представляет опасности.

В месте пожара уже долгое время наблюдались пробки, полиция перенаправляла движение. На данный момент возгорание ликвидировано и движение восстановлено.

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