Катри Райк: рекламирую не себя, а Нарву – что мы делаем и как развиваемся

– Кстати, Катри, чем можно объяснить подобную активность? Не слишком ли расточительно для „городской головы“? – таким был один из первых вопросов нашего издания.

– Таким образом я рекламирую город. У меня, как у женщины 55 лет надобности в постах, да еще и с фотографиями, которые я делаю в социальных сетях и которые часто критикуют, говоря, что это самореклама, вовсе нет. Я делаю это для того, чтобы показать – вот что мы в Нарве делаем и как развиваемся… Что у нас есть планы, что мы полноценный эстонский город. И моя информация до адресатов доходит, поскольку в течение своей жизни мне приходилось работать в разных местах и я имею много контактов.

Имидж города важен, и он зачастую связан с личностью мэра. Для меня это приоритет, хотя сама я часто хотела бы спрятаться от суеты. У меня есть мечта, о которой я уже не раз говорила: скучный день, в котором нет никаких новостей.

– А между тем периодически мы посылаем остальной Эстонии не очень хорошие сигналы о состоянии управления городом. Сейчас, к примеру, курсируют утверждения, что в Нарве назрел очередной кризис власти: горсобрание и гор­управа недовольны работой друг друга. Ваши оппоненты выступают за отставку мэра и признаются, что ведут консультации с депутатами. Как вы считаете, взаимопонимание двух наших ветвей власти еще возможно? И при каких условиях?

– Эти „революции“ устраиваю не я. Мне ближе настроения нарвитян, которых я встречаю на улице, на каких-то мероприятиях, в тех же соцсетях. Люди хотят, чтобы власть работала с большим усердием, чтобы обстановка в городе была спокойной и город двигался вперед. Мне жаль, что возникают ситуации, связанные с выражением мне вотума недоверия. Даже затрудняюсь сказать, сколько их уже было – официальных и неофициальных… Зачем их создавать в очередной раз, ведь нынешняя коалиция существует лишь полтора месяца, а я в своих действиях всегда исхожу из интересов города?