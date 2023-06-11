Катри Райк: рекламирую не себя, а Нарву – что мы делаем и как развиваемся
Один раз в месяц Катри Райк встречается в формате видеоконференций и с горожанами. Но жизнь в Нарве протекает в последнее время так бурно, что любая встреча с мэром – это всегда и новости, и содержательный разговор. Только бы найти окошко в ее графике, ведь Катри Райк – человек суперпубличный: в отдельные дни ее можно увидеть на телевидении, послушать на радио, почитать ее мнение в газете и даже – в социальных сетях, пишет gazeta.ee.
– Кстати, Катри, чем можно объяснить подобную активность? Не слишком ли расточительно для „городской головы“? – таким был один из первых вопросов нашего издания.
– Таким образом я рекламирую город. У меня, как у женщины 55 лет надобности в постах, да еще и с фотографиями, которые я делаю в социальных сетях и которые часто критикуют, говоря, что это самореклама, вовсе нет. Я делаю это для того, чтобы показать – вот что мы в Нарве делаем и как развиваемся… Что у нас есть планы, что мы полноценный эстонский город. И моя информация до адресатов доходит, поскольку в течение своей жизни мне приходилось работать в разных местах и я имею много контактов.
Имидж города важен, и он зачастую связан с личностью мэра. Для меня это приоритет, хотя сама я часто хотела бы спрятаться от суеты. У меня есть мечта, о которой я уже не раз говорила: скучный день, в котором нет никаких новостей.
– А между тем периодически мы посылаем остальной Эстонии не очень хорошие сигналы о состоянии управления городом. Сейчас, к примеру, курсируют утверждения, что в Нарве назрел очередной кризис власти: горсобрание и горуправа недовольны работой друг друга. Ваши оппоненты выступают за отставку мэра и признаются, что ведут консультации с депутатами. Как вы считаете, взаимопонимание двух наших ветвей власти еще возможно? И при каких условиях?
– Эти „революции“ устраиваю не я. Мне ближе настроения нарвитян, которых я встречаю на улице, на каких-то мероприятиях, в тех же соцсетях. Люди хотят, чтобы власть работала с большим усердием, чтобы обстановка в городе была спокойной и город двигался вперед. Мне жаль, что возникают ситуации, связанные с выражением мне вотума недоверия. Даже затрудняюсь сказать, сколько их уже было – официальных и неофициальных… Зачем их создавать в очередной раз, ведь нынешняя коалиция существует лишь полтора месяца, а я в своих действиях всегда исхожу из интересов города?
– На чем основывается ваша уверенность, что все, что требовалось от мэра, делалось как надо и делается сейчас?
– Конечно, каждую работу можно сделать лучше…Попробую ответить на ваш вопрос, просто перечислив некоторые результаты проделанной работы. Особое внимание я всегда уделяла рабочим местам. Мы живем в очень нелегкое время, когда иметь работу для человека критически важно. И на этом фоне в Нарве скоро появятся новые возможности, поскольку начинается строительство завода магнитов: 28 июня будет заложен краеугольный камень.
Мы выдали разрешение на строительство завода Ragn-Sells AS, который займется переработкой сланцевой золы. Также мы ждем деньги от Справедливого перехода для нескольких наших существующих заводов.
Решение вопросов занятости – это и наши встречи с руководителем Кассы по безработице, где мы обсуждаем, что можно предложить учителям, которые в перспективе могут остаться без работы.
Постоянно возникают и новые вызовы. Например, мы работаем над тем, чтобы в Нарве появилось съемное муниципальное жилье для приезжающих специалистов, в том числе учителей и медиков. В ближайшее время вместе с Союзом архитекторов нами будет объявлен архитектурный конкурс на строительство двух зданий – на ул. Вестервалли и ул. Краави. Это будут модульные дома, в которых можно построить хоть 100 квартир, хоть 60.
Все, что я упомянула, в немалой степени зависит от темпов работы горуправы и от того, насколько прозрачно ее делопроизводство.
– Дом, построенный муниципалитетом, безусловно, шаг для Нарвы прогрессивный. Но, раз уж десятки лет город жилья не строил, проект, скорее всего, дорогостоящий. Откуда в таком случае возьмутся деньги?
– Есть так называемый „кошелек“ под названием „Фонд развития городских территорий“, откуда можно получить средства, и плюс, разумеется, самофинансирование, до 30 процентов. Также мы ищем частных инвесторов.
Но если вдруг нас спросят: „А для нас самих-то что-то будет?“, мы можем сказать, что движемся к получению европейских денег, чтобы привести в порядок общежития Креэнхольми, 32 и Креэнхольми, 40.
Второе, на чем сосредоточено внимание нынешнего состава горуправы, это дети и молодежь. Сейчас у нас строятся 3 здания на 4 школы: единое здание Эстонской школы и Эстонской гимназии, Нарвская государственная гимназия, готовая к эксплуатации. А также Кесклиннаская основная школа, которая откроется в сентябре 2024 года, и для которой мы уже занимаемся госпоставкой мебели. Конечно, все это городу было бы трудно осуществить без финансовой поддержки государства.
В то же время для современной школы важны не только бетон, но также учителя и ученики, новый подход к образованию и школьная культура. Нам хотелось бы, чтобы наши госгимназии развились до уровня, когда сюда стали бы приезжать учиться из других городов.
На днях был заложен краеугольный камень здания детсада на ул. Харидусе. В связи с этим строительством у родителей обострился интерес к детсаду „Красная шапочка“: они активно регистрировали там своих детей. Самое главное то, что эти дети перейдут в новый детсад. То есть, если в городе появляется что-то современное, туда тянутся люди, поэтому нам надо думать о новых детских садиках.
– В Нарве продолжается падение численности населения – в 2022 году, несмотря на то, что у нас селились беженцы с Украины, нарвитян стало меньше на 329 человек. Появились ли у городских властей какие-то новые аргументы для закрепления молодежи в городе?
– С 2024 года в Нарвском колледже ТУ появятся дополнительные специальности на отделении инфотехнологии, здесь же уже увеличилось количество мест по подготовке учителей, особенно на отделении магистратуры. На днях, 12 июня, будет подписан договор с Тартуской высшей школой здравоохранения о подготовке медсестер на базе нашей больницы.
Я плавно перехожу к развитию местной медицины – это третий приоритет мэра. На состоявшейся пару недель назад конференции для работников медицины и социальной сферы мне было приятно слышать, что руководитель Нарвской больницы г-н Кыргвеэ говорит уже не в духе „мы планируем, мы думаем“, а рассказывает о том, что в Нарве теперь есть эндопротезирование, лечение онкологических заболеваний, появились новые врачи и организованы новые приемы специалистов из Тарту и Таллинна. И, что самое отрадное, 29 мая больница передала в министерство свой план реконструкции шестиэтажного корпуса и строительства 1-го этапа новой больницы. Ведь европейские деньги сами собой у нас не появляются. О них нужно ходатайствовать, причем грамотно, с учетом выдвигаемых требований.
Я знаю, что наши горожане ждут от горуправы еще и видимых результатов по дыркам в асфальте, городским и внутриквартальным дорогам и тротуарам. Мы занимаемся этим, насколько нам позволяют средства и возможности. Cейчас я говорила о перспективных и больших вещах, которые важны для работодателей: хорошая городская среда, образование и медицина. Именно большими проектами я и занимаюсь.
– Идею вашей отставки активно продвигают ваши вчерашние соратники, в частности, Вадим Орлов, руководитель фракции Narva Tulevik, созданной на основе избирательного союза Katri Raik. Чем можно объяснить этот парадокс?
– Думаю, правильнее задать этот вопрос лично Вадиму Орлову. Со своей стороны могу сказать, что все началось после того, как Отдел культуры передал двум директорам школ предуведомление о прекращении с ними трудового договора в том случае, если на 1.08.2023 года у них будет отсутствовать категория эстонского языка на уровне С1, как того требует закон. Я трижды просила о встрече с фракцией, однако ее руководство не посчитало это важным.
– Поскольку одна из директоров является родственницей одного из ваших активных критиков, так легко, видимо, все не утрясется. Будете ли вы делать свой политический ход?
– Скорее всего мы в ближайшее время услышим новость о новой фракции. Мне очень жаль, что все складывается именно таким образом, но я понимаю, когда происходят большие изменения, присутствует и некоторая нервозность. Иногда некоторые люди действуют согласно выражению „идти во власть, чтобы что-то иметь“ …
– Мы с вами уже коснулись такой темы, как важность создания имиджа. В одном из своих интервью вы, желая, очевидно, защитить нарвитян, некоторых обидели: вспомнили о подвыпившем мужчине со сломанной гвоздикой…
– … и пакетом из Маxima. Я не понимаю, почему эти люди, особенно женщины, ассоциируют себя с тем самым мужчиной, показанным 9 мая по республиканскому телевидению. Да и за самим мужчиной не вижу вины в том, что он выпил. Возможно, он сделал это впервые за весь год. Но он оказался единственным человеком, которому дали слово, и в этот день он говорил от нашего имени. Конечно, мне стоит быть осторожней в выражениях. Но, возможно, кого-то мой пост в Фэйсбуке заставил задуматься: если ты „не в форме“, надо ли соглашаться сниматься на камеру?
И еще в нашей жизни должно быть побольше позитива. Скоро из печати выйдет написанная мною книга „Нарва 10 лет спустя“. Мне важно, как остальная Эстония будет видеть Нарву. Важно, чтобы она понимала, что Нарва никогда не станет Вильянди или Пайде, и не должна ими быть. Поэтому в своей книге я говорю о том, что происходит в Нарве, и хочу, чтобы все воспринимали это с большей любовью и пониманием!
Отмечу и то, что люди, которые приезжали в Нарву годы назад, теперь говорят, что здесь уже есть чем заняться. У нас много культурных событий. Люди, которые собираются приехать сюда работать, радуются, что у них есть выбор. И это большой плюс.