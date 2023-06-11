ФОТО | Креативное автошоу: в Нарве в очередной раз состоялись гонки на „мыльницах“

В гонках на „мыльницах“ в этом году участвовали 19 команд из Нарвы, Йыхви, Винни, Авинурме, Маарду, Пярну, а также латвийского города Валмиеры. Организаторы выбрали несколько победителей. Команду „Виктор Перемесов“ с ее воздушным шаром признали лучшей в оригинальности идеи, а совместную команду завода FORTACO и Нарвского дома детского творчества с их гигантским драконом выбрали как самую технически интересную и совершенную команду.

Второе место за оригинальность получила команда из Валмиеры с латышским хоккеистом, отдыхающим в кровати после фантастического успеха на чемпионате мира по хоккею.

Третий приз за оригинальность получила команда VRUL из Йыхви со своим ретро-автомобилем и колоритным водителем в образе денди из прошлого.

Один из организаторов мероприятия Юрий Рауд отметил, что выбрать „самый“ оригинальный автомобиль - это задача невозможная. „Мы каждый раз наступаем себе на горло, выбирая как бы лучших, так как наград достойны очень многие“, - сказал Юрий. Он также поделился радостью, что каждый год все больше команд добавляют в свое участие элементы шоу. Например, одна команда спасателей тушила „пожар“ на трассе на глазах зрителей.

Чтобы участвовать в гонках на самодельных безмоторных машинках, надо придумать и изготовить транспортное средство, которое способно не только доехать до финиша, но и удивить и порадовать зрителей своей оригинальностью. К конструкции автомобиля организаторы предъявляют только три обязательных требования: отсутствие двигателя - автомобиль катится по наклонной трассе, наличие системы рулевого управления, наличие системы торможения-остановки.

Гонки на мыльницах в Нарве традиционно проходят в рамках празднования Дней города уже более 10 лет.







