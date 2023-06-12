Международный союз конькобежцев оставил в силе запрет на участие в соревнованиях российских и белорусских спортсменов

Совет ISU объявил после воскресного заседания, что в настоящий момент не может разрешить спортсменам из стран-агрессоров вернуться на международную арену.

„Совет продолжит следить за ситуацией в Украине и ее влиянием на деятельность ISU, а также за решениями и их реализацией в рамках олимпийского движения.“, - сообщается на официальном сайте организации.

В марте этого года Международный олимпийский комитет (МОК) дал рекомендацию всем международным спортивным федерациям допустить к соревнованиям спортсменов из России и Беларуси, но поставил определенные условия для их возвращения. Среди них было требование, чтобы спортсмены не поддерживали войну в Украине и не были связаны с российской и белорусской армиями или службами безопасности.

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