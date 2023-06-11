Киев: вступление Украины в НАТО поддержали 20 стран — участниц альянса

„По состоянию на сегодняшний день уже есть формализация поддержки членства Украины в альянсе с 20 странами-участницами“, — написал Жовква в своем фейсбуке.

По его словам, последней свою поддержку формализовала Канада. Во время визита премьер-министра страны Джастина Трюдо в Киев 10 июня была подписана совместная декларация, в которой говорилось, что Канада поддержит заявку Украины на вступление в НАТО, „как только позволят условия“.

Киеву необходимо согласие всех стран-участниц НАТО для вступления в альянс, то есть заявку должны одобрить 31 страна.

Президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на вступление страны в НАТО в ускоренном порядке 30 сентября 2022 года. В апреле 2023 года газета Financial Times писала, что многие страны-участницы альянса выступили за предоставление Украине „дорожной карты“ для вступления в НАТО. Тем не менее полноправным членом альянса, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, Украина сможет стать только после окончания полномасштабной войны.