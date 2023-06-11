В Ласнамяэ вновь пройдет велозаезд

„Первый в этом году велозаезд состоялся в конце апреля. Несмотря на погоду, участников было много и мероприятие прошло успешно. Летом участвовать в велозаезде особенно приятно, поэтому приглашаю всех к нам присоединиться“, – сообщила старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Участники велозаезда собираются в 17.30 перед магазином Velomarket (Тяхесаю теэ, 31). Старт будет дан в 18 часов.

„Мы хотим укрепить чувство единства среди велосипедистов Ласнамяэ и популяризировать велоспорт. Эта тема особенно актуальна этим летом. В хорошую летнюю погоду велосипед — это действительно удобный и простой способ передвижения. Мы призываем людей начать ездить уже сейчас, и лучший способ сделать это – велозаезд“, – добавил руководитель отдела маркетинга Velomarket OÜ Симо-Отть Паппэ.

Велозаезд продлится ориентировочно 1,5–2 часа. Мероприятие бесплатное и не требует предварительной регистрации. На протяжении заезда будет несколько остановок. Длина дистанции позволит принять в нем участие всем желающим вне зависимости от возраста. Заезд проведут работники магазина Velomarket, они же сообщат всю необходимую информацию о маршруте.

Каждый, кто хочет принять участие в велозаезде, но еще не имеет велосипеда, может приобрести его в магазине Velomarket по скидке. В день велозаезда на все велосипеды в магазине Velomarket будет действовать скидка от 20 процентов.