11.06.2023, 15:45
Закрытые мероприятия нового министра культуры оплачивались из кармана налогоплательщиков(41)
ФОТО: | Delfi Meedia
Министр культуры Хейди Пурга (Партия реформ) организовала несколько закрытых мероприятий для своих избирателей и волонтеров с февраля по апрель нынешнего года на общую сумму более 2000 евро, пишет dv.ee.
Нынешний министр культура Хейди Пурга, будучи депутатом Рийгикогу, представила для компенсации в парламентскую канцелярию два счета за аренду помещения – на 1200 евро и 840 евро.
Все эти мероприятия были оплачены из кармана налогоплательщиков, в том числе и встречи с добровольцами, помогавшими проводить Пурга избирательную кампанию.
За три месяца с начала нынешнего года министр культуры потратила в общей сложности 4272 евро, которые были возмещены ей канцелярией Рийгикогу.
Читайте подробнее на dv.ee.