Закрытые мероприятия нового министра культуры оплачивались из кармана налогоплательщиков

Нынешний министр культура Хейди Пурга, будучи депутатом Рийгикогу, представила для компенсации в парламентскую канцелярию два счета за аренду помещения – на 1200 евро и 840 евро.

Все эти мероприятия были оплачены из кармана налогоплательщиков, в том числе и встречи с добровольцами, помогавшими проводить Пурга избирательную кампанию.

За три месяца с начала нынешнего года министр культуры потратила в общей сложности 4272 евро, которые были возмещены ей канцелярией Рийгикогу.

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