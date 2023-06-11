Каллас: действительно ли оптимистично надеяться на уважение воли народа со стороны оппозиции?

„Вместе с Eesti 200 и социал-демократами мы решили, что самый справедливый и безболезненный способ привести в порядок государственные финансы и рационализировать налоговую систему – это некоторые сокращения и умеренное повышение налогов, которые не увеличат общую налоговую нагрузку“, – сказала Каллас, отметив, что для каждого отдельно взятого человека это повышение является небольшим, но оно позволит инвестировать в оборону, образование, систему здравоохранения и исправить горбатую налоговую систему Эстонии.

По оценке Каллас, самым большим вызовом для нового правительства является обеспечение безопасности. „Безопасность и приведенные в порядок финансы – это две стороны одной медали. Без безопасности нет смысла беспокоиться о государственном бюджете, потому что кто-то другой составит его за нас. А без упорядоченных финансов мы не сможем гарантировать рост нашей обороноспособности и государственной безопасности“, – пояснила лидер реформистов.

Она отметила, что ее беспокоят функционирование демократии и уважение к Конституции. „Мне совсем не нравилось правительство EKREIKE, но я ни разу не поставила под сомнение его легитимность, потому что они получили большинство в Рийгикогу, а мы нет“, – заявила Каллас.

По ее словам главным вопросом на прошедших выборах было то, кто сформирует правительство – либеральная Партия реформ или шовинистская EKRE.

„Эстонские избиратели сделали свой выбор и дали нам направление на следующие четыре года. Это либеральное направление, которое ценит международное сотрудничество. Неужели слишком оптимистично надеяться, что настанет день, когда проигравшие на выборах партии признают свое поражение и будут уважать волю народа?“– сказала Каллас.