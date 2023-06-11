Закат доллара. Кто и когда положит конец гегемонии американской валюты

К концу прошлого года в мире было накоплено резервов примерно на 12 трлн долларов в эквиваленте. Почти 60% хранится в долларах, около 20% - в евро. Доля юаня - 3%, меньше чем у японской иены и британского фунта (по 5%).

Позиции доллара как расчетной валюты усиливаются, несмотря на активные попытки Китая, России, Бразилии, Индии и других развивающихся экономик торговать в рупиях и юанях. Об этом ниже, а сначала о главной функции доллара - резервной.

Во-вторых, доллар - расчетная валюта. В ней рассчитываются за товары и услуги не только американцы, но и весь мир.

Во-первых, доллар - резервная валюта. В ней хранят лишние деньги те, у кого они есть.

У доллара две важные функции, делающие его главной валютой в мире.

Единственный реальный претендент за пределами Запада - Китай. Но на юань приходится всего 3% мировых резервов, и ему предстоит путь длиной в десятилетия, чтобы стать реальной альтернативой доллару.

Что касается беспрецедентных финансовых санкций против России за войну в Украине, то их ввели не только США, но и Европа, Британия и Япония. До сих пор бегство от доллара как резервной валюты сопровождалось ростом доли евро и иены - их доля в прошлом году увеличилась на 5%.

Америка в итоге избежала дефолта, снова показав, что репутация главного и самого надежного должника в мире для нее важнее даже собственных граждан. Белый дом согласился сократить бюджетные расходы ради компромисса с оппозицией.

Пока что ни один из этих трех аргументов в пользу скорого увядания доллара не звучит убедительно.

И в-третьих, американцы все чаще используют доллар вместо авианосцев и дронов для наказания стран, угрожающих США или союзникам.

Во-вторых, внутренние распри и протекционизм подрывают репутацию США как сверхнадежного заемщика и кредитора последней инстанции. Выдающийся пример - недавняя рукотворная угроза первого в истории США дефолта.

Три факта ободряют тех, кто ставит против доллара. Во-первых, главный соперник США - Китай обошел Евросоюз по размеру экономики и догоняет США.

Что изменилось за последнее десятилетие, и стоит ли на этот раз верить предсказаниям?

Бразильский президент Лула да Силва в ходе недавнего визита в Китай сказал, что ему каждую ночь не дает покоя вопрос: почему все торгуют в долларах, кто это решил?

О конце доминирования доллара примерно одними и теми же словами говорят уже полвека, а то и больше, отмечает историк денег и финансовой системы Нил Фергюсон.

„А если скорректировать данные МВФ с учетом переоценки гособлигаций США, вообще никакого бегства от доллара я не вижу. Более того, в 2022 году ни одна другая резервная валюта не пользовалась таким спросом, как доллар“, - утверждает Сетсер.

Их цены снижаются, поскольку кредитные ставки в Америке растут. В 2022 году это происходило быстрее, чем в странах-эмитентах других резервных валют, оттого и доля доллара в резервах сократилась, полагает Сетсер.

По его расчетам, падение доли доллара в данных МВФ объясняется не бегством от американской валюты в ответ на санкции против России, а переоценкой главного актива, в котором хранят накопленные долларовые резервы - гособлигаций США.

„Скажу лишь, что я категорически не согласен. На самом деле доля доллара в резервах в 2022 году вообще не изменилась“, - ответил Брэд Сетсер, специалист по валютам из американского исследовательского центра Council on Foreign Relations (CFR).

Другие утверждают, что Джен преувеличивает, и в целом в мире резервных валют в год вторжения России в Украину вообще ничего не поменялось.

Согласно его расчетам, доллар потерял 11% своей доли с 2016 года, а с 2008 - вдвое больше.

„Доллар теряет позиции резервной валюты гораздо быстрее, чем принято считать - написал гуру валютного рынка Стивен Ли Джен, работавший в Morgan Stanley и МВФ. - Два десятилетия его доля сокращалась стабильно, но в 2022 году темп этого сокращения увеличился в 10 раз“.

Одни говорят, что все стало намного драматичнее в 2022 году из-за беспрецедентных финансовых санкций против России.

Однако доля доллара сокращается и, согласно самым свежим данным МВФ , достигла минимальной отметки с 1995 года.

Французский президент Шарль де Голль в 1965 году высказывался примерно в том же духе, а его министр финансов и будущий президент Валери Жискар д'Эстен запустил в оборот крылатое выражение „непомерная привилегия“, без которого не обходится с тех пор ни одна дискуссия о скором низвержении доллара.

Особенно активно доллар хоронили на рубеже веков в связи с появлением евро - единой валюты в Европе, где экономика не менее развита и сопоставима по размеру с американской.

Однако за 20 лет обращения евро доллар потерял всего 10% доли в мировых резервах - в начале века было около 70%, теперь около 60%.

Это в резервах. А в расчетах и вовсе ничего не меняется. Доллар остается доминирующей валютой.

Согласно данным Банка международных расчетов (BIS), последние тридцать с лишним лет доля доллара колебалась между 80% и 90%. И в последнее время он не теряет, а приобретает популярность: в 2010 году на доллар приходилось 85% всех международных расчетов, а в 2022 - 88%.

Тот факт, что доллар остается главной расчетной валютой, поддерживает и его позицию как главной резервной валюты, поскольку на черный день откладывать лучше в той валюте, в которой дешевле и проще будет оплачивать критический импорт и возвращать внешние долги, когда этот черный день настанет.

Более того, все платежи в долларах проходят через американские банки - крупнейшие в мире - и власти США в теории имеют возможность отслеживать движение денег.

Платежи в юанях и других валютах за пределами западной финансовой системы скрыты от их глаз, особенно если сообщениями о них банки обмениваются в обход международной системы SWIFT.

Почему все торгуют в долларах

Стивен Ли Джен утверждает, что и как расчетная валюта доллар со временем сдаст позиции. Однако это дело не ближайшего будущего, предупреждает он, поскольку никакой альтернативы американским финансовым рынкам в мире нет - никто даже близко не сравнится с ними ни размером, ни глубиной, ни стабильностью, ни открытостью.

Прекрасная иллюстрация этому - нефть, главный мировой товар.