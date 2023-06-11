11.06.2023, 11:58
ФОТО | Дни Нарвы: Алика Милова поздравила родной город с днем рождения
Выступление Алики Миловой, занявшей восьмое место на „Евровидении-2023“ с песней „Bridges“, очень ждали в Нарве. Ее концерт собрал много горожан на реновированной совсем недавно ратушной площади.
Концерт состоялся в рамках празднования Дней города. Некоторые жители соседних с Ратушей домов открывали окна и снимали выступление Алики. Нарва для звезды „Евровидения-2023“ - это родной город. И, по словам певицы, она каждый раз с особым чувством приезжает в Ида-Вирумаа.
Следующее выступление Алики запланировано на1 июля в Силламяэ. В 20:00 на сцене Центральной площади города пройдет ее концерт в рамках Дней города и моря.