ФОТО | Дни Нарвы: Алика Милова поздравила родной город с днем рождения

Концерт состоялся в рамках празднования Дней города. Некоторые жители соседних с Ратушей домов открывали окна и снимали выступление Алики. Нарва для звезды „Евровидения-2023“ - это родной город. И, по словам певицы, она каждый раз с особым чувством приезжает в Ида-Вирумаа.