Новости Ида-Вирумаа
11.06.2023, 13:20

ФОТО И ВИДЕО | Футбольная команда „Транс“ поблагодарила своих болельщиков

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Фото: Савва Тихонов
Видео: jknarvatrans

Футбольная команда „Транс“, завоевавшая кубок Эстонии, в субботу, 10 июня, на ратушной площади в Нарве приветствовала своих болельщиков.

Ведущие мероприятия представили игроков и тренера команды. Затем футболисты показали завоеванный кубок, пообщались с болельщиками, устроили им сюрприз. Площадь перед Ратушой была заполнена горожанами и гостями Нарвы полностью. Смотрите, как это было!

Совсем скоро, 20 июня, пройдет жеребьевка первого раунда Лиги Конференций. Примерные соперники пока не известны, но точно это будут не эстонские клубы.

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