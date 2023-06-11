11.06.2023, 13:20
ФОТО И ВИДЕО | Футбольная команда „Транс“ поблагодарила своих болельщиков(4)
Футбольная команда „Транс“, завоевавшая кубок Эстонии, в субботу, 10 июня, на ратушной площади в Нарве приветствовала своих болельщиков.
Ведущие мероприятия представили игроков и тренера команды. Затем футболисты показали завоеванный кубок, пообщались с болельщиками, устроили им сюрприз. Площадь перед Ратушой была заполнена горожанами и гостями Нарвы полностью. Смотрите, как это было!
Совсем скоро, 20 июня, пройдет жеребьевка первого раунда Лиги Конференций. Примерные соперники пока не известны, но точно это будут не эстонские клубы.