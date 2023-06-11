Экономика
11.06.2023, 09:52

Эстонская страховая компания предоставляет вместо заменяющего автомобиля велосипед

 
Ülemiste City Lõõtsa ja Valukoja tänava teed
Ülemiste City Lõõtsa ja Valukoja tänava teed
ФОТО: Kevin Melk | Delfi Meedia

Страховая компания ERGO уже пятое лето подряд предлагает своим клиентам страхования каско возможность выбрать на время ремонта машины заменяющий автомобиль или бесплатный велосипед, который останется у клиента навсегда. По данным ERGO, количество клиентов, выбравших велосипеды, за последние годы увеличилось почти вдвое.

Все клиенты ERGO, чей автомобиль с июня по август находится в ремонте не менее пяти дней, могут выбрать вместо заменяющего автомобиля велосипед как более экологичную альтернативу. Цель зеленой инициативы ERGO – побудить людей больше передвигаться по городу на велосипеде, чтобы уменьшить количество личных автомобилей в городской среде.

Стоимость ремонта автомобиля по страхованию каско в среднем составляет 1860 евро. Самый дорогой ремонт легкового автомобиля, пострадавшего в результате столкновения двух транспортных средств, в прошлом году составил 19 000 евро. Как правило, мелкий ремонт стоит около 250 евро, и в этом случае повреждения лакокрасочного покрытия, как правило, можно быстро и без вреда для окружающей среды устранить посредством локального ремонта.

Если в первые годы кампании только 5–8% клиентов каско выбирали на время ремонта машины велосипед, то в прошлом году вместо заменяющего автомобиля велосипед выбрали уже 20% клиентов каско. В среднем ремонт по каско в мастерских партнеров ERGO занимает 10 дней, а это значит, что каждый пятый клиент готов на полторы недели отказаться от автомобиля и совершать все свои поездки на велосипеде.

„Прошлым летом мы сосредоточились в первую очередь на работодателях, чтобы создать подходящие условия в офисах и нормализовать езду на велосипеде из дома на работу и наоборот. В этом году мы значительно расширили данное направление и поощряем всех членов семьи ездить на короткие расстояния на велосипедах“, – пояснил руководитель ERGO Марек Ратник.

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждая третья автомобильная поездка в Европе короче трех километров. По словам Ратника, так как Эстония по-прежнему является одной из самых автомобилизированных стран Европы, для изменения текущей ситуации достаточно даже очень небольших изменений – например, можно сократить количество поездок в магазин и забирать детей из детского сада на велосипеде вместо автомобиля. „На сегодняшний день условия для езды на велосипеде в городской среде значительно улучшились, благодаря чему вы можете отправиться в поездку на велосипеде, даже не обладая особым опытом. При этом очень важно убедиться в надлежащем оснащении и состоянии велосипеда, чтобы вы могли передвигаться в условиях дорожного движения безопасно“, – добавил он.

Основная идея кампании заключается в том, чтобы побудить людей отдавать предпочтение велосипеду вместо автомобиля и способствовать большему использованию велосипедов по всей Эстонии. Велосипеды будут раздаваться до конца лета или пока не закончится их запас. Ознакомиться с условиями кампании более подробно можно здесь.

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