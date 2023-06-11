Эстонская страховая компания предоставляет вместо заменяющего автомобиля велосипед

Все клиенты ERGO, чей автомобиль с июня по август находится в ремонте не менее пяти дней, могут выбрать вместо заменяющего автомобиля велосипед как более экологичную альтернативу. Цель зеленой инициативы ERGO – побудить людей больше передвигаться по городу на велосипеде, чтобы уменьшить количество личных автомобилей в городской среде.

Стоимость ремонта автомобиля по страхованию каско в среднем составляет 1860 евро. Самый дорогой ремонт легкового автомобиля, пострадавшего в результате столкновения двух транспортных средств, в прошлом году составил 19 000 евро. Как правило, мелкий ремонт стоит около 250 евро, и в этом случае повреждения лакокрасочного покрытия, как правило, можно быстро и без вреда для окружающей среды устранить посредством локального ремонта.

Если в первые годы кампании только 5–8% клиентов каско выбирали на время ремонта машины велосипед, то в прошлом году вместо заменяющего автомобиля велосипед выбрали уже 20% клиентов каско. В среднем ремонт по каско в мастерских партнеров ERGO занимает 10 дней, а это значит, что каждый пятый клиент готов на полторы недели отказаться от автомобиля и совершать все свои поездки на велосипеде.

„Прошлым летом мы сосредоточились в первую очередь на работодателях, чтобы создать подходящие условия в офисах и нормализовать езду на велосипеде из дома на работу и наоборот. В этом году мы значительно расширили данное направление и поощряем всех членов семьи ездить на короткие расстояния на велосипедах“, – пояснил руководитель ERGO Марек Ратник.