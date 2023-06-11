Эстонская страховая компания предоставляет вместо заменяющего автомобиля велосипед(2)
Страховая компания ERGO уже пятое лето подряд предлагает своим клиентам страхования каско возможность выбрать на время ремонта машины заменяющий автомобиль или бесплатный велосипед, который останется у клиента навсегда. По данным ERGO, количество клиентов, выбравших велосипеды, за последние годы увеличилось почти вдвое.
Все клиенты ERGO, чей автомобиль с июня по август находится в ремонте не менее пяти дней, могут выбрать вместо заменяющего автомобиля велосипед как более экологичную альтернативу. Цель зеленой инициативы ERGO – побудить людей больше передвигаться по городу на велосипеде, чтобы уменьшить количество личных автомобилей в городской среде.
Стоимость ремонта автомобиля по страхованию каско в среднем составляет 1860 евро. Самый дорогой ремонт легкового автомобиля, пострадавшего в результате столкновения двух транспортных средств, в прошлом году составил 19 000 евро. Как правило, мелкий ремонт стоит около 250 евро, и в этом случае повреждения лакокрасочного покрытия, как правило, можно быстро и без вреда для окружающей среды устранить посредством локального ремонта.
Если в первые годы кампании только 5–8% клиентов каско выбирали на время ремонта машины велосипед, то в прошлом году вместо заменяющего автомобиля велосипед выбрали уже 20% клиентов каско. В среднем ремонт по каско в мастерских партнеров ERGO занимает 10 дней, а это значит, что каждый пятый клиент готов на полторы недели отказаться от автомобиля и совершать все свои поездки на велосипеде.
„Прошлым летом мы сосредоточились в первую очередь на работодателях, чтобы создать подходящие условия в офисах и нормализовать езду на велосипеде из дома на работу и наоборот. В этом году мы значительно расширили данное направление и поощряем всех членов семьи ездить на короткие расстояния на велосипедах“, – пояснил руководитель ERGO Марек Ратник.
По данным Всемирной организации здравоохранения, каждая третья автомобильная поездка в Европе короче трех километров. По словам Ратника, так как Эстония по-прежнему является одной из самых автомобилизированных стран Европы, для изменения текущей ситуации достаточно даже очень небольших изменений – например, можно сократить количество поездок в магазин и забирать детей из детского сада на велосипеде вместо автомобиля. „На сегодняшний день условия для езды на велосипеде в городской среде значительно улучшились, благодаря чему вы можете отправиться в поездку на велосипеде, даже не обладая особым опытом. При этом очень важно убедиться в надлежащем оснащении и состоянии велосипеда, чтобы вы могли передвигаться в условиях дорожного движения безопасно“, – добавил он.
Основная идея кампании заключается в том, чтобы побудить людей отдавать предпочтение велосипеду вместо автомобиля и способствовать большему использованию велосипедов по всей Эстонии. Велосипеды будут раздаваться до конца лета или пока не закончится их запас. Ознакомиться с условиями кампании более подробно можно здесь.