25 тысяч погибших: что известно о потерях России в Украине к июню

Судя по собранным данным, самые серьезные потери понесли отряды, составленные из осужденных. Сейчас нам известны имена 4 689 заключенных, которые отправились воевать из мест лишения свободы. Большинство из них погибло при штурме Соледара и Бахмута.

С декабря прошлого года наибольшие потери несут подразделения, составленные из людей с минимальной военной подготовкой. Это добровольцы, мобилизованные, а также заключенные, воюющие в составе ЧВК „Вагнер“ и военных соединений самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

В эту цифру не входят те, кто воевал на стороне России в составе „народных милиций“ самопровозглашенных республик Донбасса.

Эта цифра получена на основе наблюдений Центра военно-морского анализа США, согласно которым на каждого погибшего российского военного в ходе войны в Украине приходится в среднем около трех с половиной раненых.

Следовательно, по наиболее консервативной оценке, в ходе вторжения в Украину Россия могла потерять 50 тысяч человек погибшими. Безвозвратные потери России с учетом тех, кто выбыл из строя по причине ранения или смерти, могут составлять по меньшей мере 225 тысяч человек.

Мы предполагаем, что наш список может содержать по меньшей мере в два раза меньше имен погибших, чем в действительности захоронено в России. К такому выводу мы пришли, систематически изучая обстановку на кладбищах в более чем 65 российских населенных пунктах на протяжении последних 15 месяцев.

Речь идет только о тех данных, которые нам удается найти и проверить по открытым источникам: сообщение чиновников и СМИ, публикации близких родственников погибших в соцсетях и информация с ряда кладбищ.

За последние две недели Русской службе Би-би-си совместно с изданием „Медиазона“ (признано в России „иноагентом“) и командой волонтеров удалось установить имена 1213 человек. Несмотря на завершение активной фазы российского наступления, темпы прироста потерь продолжают оставаться высокими и все еще в два раза превышают средние цифры подтвержденных еженедельных потерь в течение 2022 года.

Приведенные нами цифры - это наиболее консервативная оценка потерь среди мобилизованных, поскольку мы учитываем только те случаи, когда гибель подтверждена публично и когда можно установить статус воевавшего.

Из открытых источников нам известно о смерти 2 467 мобилизованных россиян. 60% из них погибли в период с 1 января 2023 года.

Такая тактика может быть очень эффективна для удержания обороны, но ограничивает способность России проводить какие-либо масштабные наступательные операции, отмечает Уотлинг.

„А вот осужденных, мобилизованных и недавно пришедших с гражданки добровольцев используют для ведения частого беспокоящего огня с использованием легкого вооружения. Это изматывает украинских военных и помогает обнаруживать их позиции, по которым затем наносят артиллерийские удары. Но для мобилизованных и заключенных это означает повышенный риск смерти - они плохо обучены, легко вооружены и находятся на передовых позициях. Их посылают вперед, предполагая, что многие из них будут убиты“ - добавляет эксперт.

„Россияне явно изменили свою концепцию проведения операций, то, как они используют солдат, - отмечает эксперт Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джек Уотлинг. - Сейчас Москва использует своих профессиональных военных для решения трех задач: для удержания позиций, для точечных ударов по украинским военным - например для снайперской стрельбы или для конкретных наступательных операций, но только тогда, когда условия на местах благоприятны“.

Нам также известны имена 1 704 погибших, воевавших в составе ЧВК „Вагнер“. 1 660 из них погибли после 1 августа - примерной даты начала боев за Бахмут. Суммарно, установленные нами потери ЧВК „Вагнер“ превышают подтвержденные потери соединений мотострелков и десантников российской армии.

Основатель ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин заявил, что при штурме Бахмута погибло около 10 тысяч осужденных. Если эта оценка верна, то она подтверждает наши наблюдения о том, что наш поименный список погибших может быть в два раза меньше, чем реальное число потерь.

В армиях стран НАТО за решение подобных вопросов отвечают сержанты и капралы. В российской армии за эти задачи отвечают младшие офицеры, которые обеспечивают боевое руководство на поле боя.

„Если вы проводите военные операции, вам нужны люди, которые знают, как делать некоторые довольно сложные вещи в ситуации повышенного стресса. Например, как направлять и управлять огнем артиллерии. Необходимо быстро определять и корректировать, кто стреляет, в каком направлении и в какое время. И это должно быть синхронизировано с вашими передвижениями, чтобы огневой удар подавлял противника и позволял вашим подразделениям занять выгодную позицию. Если наводить артиллерию неверно, то ваши люди будут убиты вашими же снарядами. Или наоборот - артиллерия не сможет подавить огневые точки врага, потому что им будут мешать свои же - дружественные - войска в поле“ - отмечает Уотлинг.

Россия продолжает терять на фронте высококвалифицированные кадры, в том числе и офицеров. Всего с начала вторжения известно о гибели 2 147 офицеров. 577 из них были в звании от майора и выше.

При этом продолжаются случаи, когда мобилизованных отправляют воевать по специальности, существенно отличающейся от той, по которой их готовили в частях. Это - вместе с недостатками координации между частями и частыми артобстрелами - приводит к дополнительным потерям среди вчерашних гражданских специалистов.

По сообщениям с фронтов, именно призванные с гражданки специалисты составляли костяк передовых отрядов Минобороны, принимавших участие в наступлении в разных районах Донбасса. По словам выживших, их нередко отправляли в лобовые штурмы украинских укрепрайонов без подготовки.

Реальные потери среди мобилизованных могут быть гораздо выше, поскольку во многих сообщениях о солдатах, погибших в Украине начиная с октября, не указывается их статус. Из-за этого иногда невозможно понять, служил ли человек контрактником, ушел ли на фронт добровольцем или был мобилизован.

Потеря большого числа лейтенантов и капитанов ведет к серьезной потере тактической слаженности. Проще говоря, подразделения начинают действовать вразнобой, мешая друг другу на поле боя и попадая под дружественный огонь.

Региональные тенденции

В первые восемь месяцев вторжения чаще других на войне гибли выходцы из регионов с невысокой средней зарплатой. Больше всего подтвержденных потерь было в Дагестане и Бурятии, где многие молодые люди выбирали службу в армии по контракту из-за отсутствия других работающих социальных лифтов.

Но после объявления частичной мобилизации в лидеры по числу потерь стали выходить крупные промышленные регионы, в которых многих рекрутировали по повесткам. В это время начало существенно меняться и распределение потерь по регионам.

Сейчас больше всего подтвержденных погибших - в Краснодарском крае. Отчасти большие цифры погибших в этом регионе объясняются активностью местных жителей. Они регулярно обходят кладбища и фотографируют захоронения военных. Также много погибших в Свердловской и Челябинской областях, Башкирии, Бурятии и Волгоградской области.

Не о всех погибших в Украине российских военных сообщают публично, поэтому Би-би-си продолжает изучать, что происходит на кладбищах в различных населенных пунктах. Могилы солдат, о гибели которых нигде не упоминалось, находятся в каждом из тех мест, которые мы изучили. Их доля обычно варьируется от 30 до 100% в зависимости от кладбища.

Пропавшие без вести и военные с неясным статусом

Установить число российских военных, пропавших без вести, пока не получается даже примерно. На основе анализа публикаций в соцсетях, известно по меньшей мере о 600 российских военных, которых на протяжении долгого времени разыскивают родственники.

Более 14 месяцев статус своего сына пытается установить Татьяна Колодий. Ее сын - контрактник российской армии - не вернулся после боя в Киевской области. Некоторые сослуживцы Вадима считают, что он погиб, однако тело так и не найдено, поэтому формально он не считается погибшим.