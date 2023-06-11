ФОТО | Золотая лига: сборная Эстонии по волейболу одержала уверенную победу над Чехией

В первой партии, хозяева повели со счетом 6:3. Чехи смогли счет сравнять 7:7, но эстонцы выигрывали в первой партии со счетом 13:9, после чего главный тренер чехов Иржи Новак взял тайм-аут.

Хозяева выигрывали с преимуществом в шесть очков (15:9), на что чехи ответили рывком 3:0. Тайм-аут Алара Рикберга помог хозяевам, ведь тогда эстонцы повели в счете 19:12. В итоге стартовая партия была выиграна сборной Эстонии со счетом 25:15.

Вторая партия долго продолжалась в упорной борьбе. Эстония была впереди на пару очков (10:8, 11:9), но не больше. При счете 12:13 Рикберг взял перерыв. Равная борьба продолжалась до конца игры. Проигрывая 20:22 Рикберг взял еще один перерыв. После удачного приема от Андри Аганитса и ошибки чехов в атаке счет снова стал равным. Затем соперники взяли перерыв. Эстония проигрывала 23:24, но удачные атаки Валентина Кордаса и Мартти Юхкама помогло Эстонии сравнять счет. После этого Юхками нанес еще один удар с блока и вывел хозяев вперед со счетом 2:0.

Эстонская команда продолжила хорошо играть и в третьей партии и вышла вперед 3:0 и 5:2. Кордас сделал счет 16:12 в середине игры. Чехи проигрывали со счетом 15:19 и главный тренер Иржи Новак использовал перерыв. Чехи пару сокращали отставание в счете до двух очков (17:19; 19:21), но так и не приблизились ближе. Хозяева вышли вперед 24:20. Гости спасли первый матчбол, после чего Рикберг воспользовался тайм-аутом. Однако в следующем моменте противник не смог заблокировать удар Юхкама, и Эстония одержала очень приятную победу.

В субботу Словакия обыграла Финляндию со счетом 3:0 в той же группе. После четырех туров в группе C лидируют Чехи с 8 очками, Эстония и Финляндия набрали по 6 и Словакия - 4. Эстония сыграет 14 июня со Словакией и 17 июня с Финляндией. Обе игры в гостях.

Победитель каждой группы попадет в финальный турнир четырех лучших сборных Золотой лиги.

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