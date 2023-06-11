11.06.2023, 08:33
ВИДЕО | Футболист „Нымме Калью“ забил гол с 70 метров
ФОТО: | Delfi Meedia
Левый защитник футбольного клуба „Нымме Калью“ Хенри Ярвелайд в субботу забил гол со своей половины поля в ворота „Курессааре“.
Ярвелайд отправил мяч в ворота с дальней дистанции, когда дополнительное время матча истекло, а футболисты „Курессааре“ проигрывали и пытались сравнять счет, чтобы уйти от поражения
„Калью“ в итоге выиграл эту игру со счетом 2:0 и поднялся на четвертое место в турнирной таблице.
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