Футбол
11.06.2023, 08:33

ВИДЕО | Футболист „Нымме Калью“ забил гол с 70 метров

 
Игра Левадия - Нымме Калью
Игра Левадия - Нымме Калью
ФОТО: Henri-Kristian Kirsip | Delfi Meedia

Левый защитник футбольного клуба „Нымме Калью“ Хенри Ярвелайд в субботу забил гол со своей половины поля в ворота „Курессааре“.

Ярвелайд отправил мяч в ворота с дальней дистанции, когда дополнительное время матча истекло, а футболисты „Курессааре“ проигрывали и пытались сравнять счет, чтобы уйти от поражения

„Калью“ в итоге выиграл эту игру со счетом 2:0 и поднялся на четвертое место в турнирной таблице.

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