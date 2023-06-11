ВИДЕО | Футболист „Нымме Калью“ забил гол с 70 метров

Ярвелайд отправил мяч в ворота с дальней дистанции, когда дополнительное время матча истекло, а футболисты „Курессааре“ проигрывали и пытались сравнять счет, чтобы уйти от поражения

„Калью“ в итоге выиграл эту игру со счетом 2:0 и поднялся на четвертое место в турнирной таблице.

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