Юри Ратас: коалиция использует „политику дорожного катка“, повышая доходы наиболее обеспеченной части населения

„Коалиция продолжает целенаправленно использовать „политику дорожного катка“, это касается и упразднения так называемого налогового горба при единой ставке подоходного налога. Отмена налогового горба и повышение доходов наиболее обеспеченной части населения означает, что государство не сможет осуществить целый ряд важных проектов“, - сказал Ратас.



„Центристская партия не может акцептировать подобное поведение правящих партий: это мы доказывали на деле, представляя содержательные поправки к законопроектам коалиции и демонстрируя готовность к компромиссу. Коалиция рассчитывает, что за лето все забудется, и их решения будут приняты. Однако речь не идет о каких-либо временных инициативах, планируемые изменения окажут долгосрочное влияние“, - подчеркнул Ратас.



По словам Ратаса, Партия реформ подходит к смягчению последствий экономического кризиса, спада промышленного производства и высокой инфляции не с той стороны, делая ставку на сокращения, повышение налогов и реализацию своего самого дорогого предвыборного обещания – реформы подоходного налога стоимостью около 500 миллионов евро. „Министр социальной защиты от Партии реформ публично признала, что повышение ставки налога с оборота наряду с одинаковым для всех не облагаемым налогом минимумом, может привести к тому, что налоговая нагрузка людей с низкими доходами станет относительно большой, а положение пенсионеров лучше не станет. Оценка министра - честная, однако это не мешает коалиции делать щедрый подарок наиболее обеспеченным группам населения“, - сказал Ратас.



„Была откровенна и премьер-министр. Но только не по отношению к избирателям. А по отношению к парламенту и к его избранным демократическим путем депутатам, назвав их клоунам, путинистам, сравнив с КГБ и гитлеровской Германией. Бывший премьер-министр Андрус Ансип неоднократно призывал на помощь небеса, однако сегодня для подобных призывов оснований более чем достаточно. Кае Каллас неоднократно предлагали извиниться и наладить конструктивное сотрудничество с парламентом. Этого не произошло, и кажется, что сотрудничество не считается чем-то необходимым, поскольку серьезные изменения в законодательстве попросту свяжут с вотумом доверия правительству“, - сказал Ратас.



Ратас добавил, что Центристская партия представила в парламент несколько законопроектов, направленных на улучшение положения пожилых людей и людей с низкими доходами: о внеочередном повышении пенсии, о сохранении выплат по больничному листу в нынешнем виде, о повышении пособия для людей с недостатками здоровья, об уравнивании детских пособий, о введение пенсии вдовца, о введении ступенчатого подоходного налога (что соответствует европейским традициям и является социально справедливым).