Полиция просит помощи в поисках 52-летнего Хейки, который пропал в Ида-Вирумаа

Полиция проверила места, где мог находиться мужчина, но, к сожалению, безрезультатно.



Хейки мог быть одет в спортивные штаны и бежевую толстовку. На фотографии у мужчины есть волосы, но сейчас он лысый. Также у него щетина.



Телефона у него нет. Мог отправиться в том числе в деревню Коэру в Ярвамаа.



Полиция просит всех, кто видел Хейки или располагает информацией о его возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.