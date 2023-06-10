ЧП и криминал
10.06.2023, 17:36

Полиция просит помощи в поисках 52-летнего Хейки, который пропал в Ида-Вирумаа

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ФОТО: Delfi Meedia

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 52-летнего Хейки, который сегодня ушел из дома по уходу в волости Люганузе в Ида-Вирумаа.

Полиция проверила места, где мог находиться мужчина, но, к сожалению, безрезультатно.

Хейки мог быть одет в спортивные штаны и бежевую толстовку. На фотографии у мужчины есть волосы, но сейчас он лысый. Также у него щетина.

Телефона у него нет. Мог отправиться в том числе в деревню Коэру в Ярвамаа.

Полиция просит всех, кто видел Хейки или располагает информацией о его возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.

Pildil kadunud Heiki. Praegu on ta kiilakas ja mõnepäevase habemega.

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