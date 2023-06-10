Правда ли, что сатирические журналы выпустили эти обложки, высмеивающие финансовую помощь Украине?
В конце мая 2023 года по Сети разошлись обложки сатирических журналов Eulenspiegel и Humor Times, посвящённые тому, как западные страны выделяют денежные средства Украине. Мы решили проверить, настоящие ли это карикатуры.
Немецкий журнал Eulenspiegel
30 мая 2023 года в Сети появилась обложка, как утверждается, немецкого издания Eulenspiegel. Карикатура на ней пародирует рисунок на альбоме Nevermind группы Nirvana, на котором обнажённый младенец плывёт под водой к долларовой банкноте. На распространяемой обложке эту купюру хватает рука в военной форме с украинским флагом на рукаве. Под рисунком надпись: „Украина собирает деньги на своё самоубийство“. Об этой якобы опубликованной обложке сообщили, в частности, Telegram-каналы „Сводки Юрия Подоляки» (90 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Яков Кедми» (79 000) и „Пономарь» (61 000).
Сатирический журнал Eulenspiegel выходит раз в месяц. На виральном изображении указано, что это июньский номер: 06/2023. Но в галерее обложек на официальном сайте издания такой обложки нет, равно как и в соцсетях Eulenspiegel (Twitter, Facebook, Instagram). У шестого номера за 2023 год совершенно другая обложка: на ней не карикатура, а коллаж, и номер посвящён не Украине, а скандалу вокруг вице-канцлера Германии и министра экономики Роберта Хабека.
На фейковой обложке есть и техническая ошибка. Номер указан как 06/2023. Такое обозначение встречается только в нумерации на сайте. А на самой обложке номер всегда указывается без нуля в начале, например 6/2023.
Это не первая фейковая обложка немецкого сатирического журнала, получившая распространение в соцсетях. В конце января в Telegram-каналах появилась карикатура, посвящённая предполагаемому влиянию ЛГБТ и Украины на Олимпиаду 2024 года в Париже. „Проверено“ тогда обращалось в редакцию журнала и к художнику, чья подпись стояла под рисунком. Представитель Eulenspiegel ответил, что это фейк. Не признал своего авторства и художник.
Самая ранняя публикация фейковой обложки с плывущим младенцем, которую смогло обнаружить „Проверено“, появилась в Telegram-канале „Раньше всех. Ну почти. Спецоперация» (12 000 просмотров). В последние месяцы именно с этого Telegram-канала чаще всего начинается распространение фальшивых обложек журналов. С осени 2022 года канал первым опубликовал по меньшей мере 13 фейковых обложек журналов, в том числе Charlie Hebdo, Courrier International и El Jueves.
Американский журнал Humor Times
22 мая в соцсетях появилась обложка сатирического журнала Humor Times. На ней изображена семья, в которой узнаются Симпсоны из одноимённого мультсериала. У персонажей растерянный вид, на полу и стене — тени от отсутствующей мебели. На стене записка: „Для нужд Украины“. Об этой якобы существующей обложке американского издания сообщили, в частности, Telegram-каналы „Шейх Тамир» (135 000 просмотров), „Кот Костян — официальный канал» (101 000) и „Кристина Потупчик» (39 000).
На официальном сайте есть архив обложек с 1991 года, но последние из них относятся к 2022 году. Однако номера за 2023 год можно найти в разделе, где оформляется заказ отдельных выпусков.
На обложке, распространяемой в соцсетях, указано, что это специальный выпуск (special issue) за май 2023 года. Однако на сайте Humor Times такого выпуска нет, а на обложке майского номера изображён экс-президент США Дональд Трамп.
Есть и более мелкие технические подробности, по которым можно найти отличия между виральной обложкой и настоящими. Выпуски Humor Times, помимо указания на месяц и год, сохраняют сплошную нумерацию. Настоящий майский номер вышел под номером 373.
Кроме того, есть отличие и в используемом шрифте. В первую очередь бросаются в глаза кавычки и использование дефиса вместо тире.
Как и в случае с фейковой обложкой Eulenspiegel, самая ранняя публикация, которую удалось найти „Проверено“, появилась в Telegram-канале „Раньше всех. Ну почти. Спецоперация» 22 мая в 12:45 по московскому времени. Именно этот Telegram-канал разместил первым и предыдущую разошедшуюся в русскоязычном сегменте интернета фальшивую обложку Humor Times, на которой Зеленский был изображён в виде саранчи, поедающей доллары.
Итог: Фейк