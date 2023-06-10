Правда ли, что сатирические журналы выпустили эти обложки, высмеивающие финансовую помощь Украине?

Немецкий журнал Eulenspiegel

30 мая 2023 года в Сети появилась обложка, как утверждается, немецкого издания Eulenspiegel. Карикатура на ней пародирует рисунок на альбоме Nevermind группы Nirvana, на котором обнажённый младенец плывёт под водой к долларовой банкноте. На распространяемой обложке эту купюру хватает рука в военной форме с украинским флагом на рукаве. Под рисунком надпись: „Украина собирает деньги на своё самоубийство“. Об этой якобы опубликованной обложке сообщили, в частности, Telegram-каналы „Сводки Юрия Подоляки» (90 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Яков Кедми» (79 000) и „Пономарь» (61 000).

Сатирический журнал Eulenspiegel выходит раз в месяц. На виральном изображении указано, что это июньский номер: 06/2023. Но в галерее обложек на официальном сайте издания такой обложки нет, равно как и в соцсетях Eulenspiegel (Twitter, Facebook, Instagram). У шестого номера за 2023 год совершенно другая обложка: на ней не карикатура, а коллаж, и номер посвящён не Украине, а скандалу вокруг вице-канцлера Германии и министра экономики Роберта Хабека.

На фейковой обложке есть и техническая ошибка. Номер указан как 06/2023. Такое обозначение встречается только в нумерации на сайте. А на самой обложке номер всегда указывается без нуля в начале, например 6/2023.

Это не первая фейковая обложка немецкого сатирического журнала, получившая распространение в соцсетях. В конце января в Telegram-каналах появилась карикатура, посвящённая предполагаемому влиянию ЛГБТ и Украины на Олимпиаду 2024 года в Париже. „Проверено“ тогда обращалось в редакцию журнала и к художнику, чья подпись стояла под рисунком. Представитель Eulenspiegel ответил, что это фейк. Не признал своего авторства и художник.