Карлсен впервые за 16 лет не выиграл ни одной партии на турнире

Лидер рейтингов FIDE и Эло в девяти партиях на турнире Norway Chess потерпел одно поражение и восемь раз сыграл вничью. При этом одержал семь побед в армагеддоне (разновидность быстрых шахмат). В результате он занял шестое место. Первым стал американец Хикару Накамура, пишет РБК.



Карлсен c 2011 года возглавляет рейтинг международной федерации (FIDE). По количеству месяцев во главе рейтинга он уступает только Гарри Каспарову — 156 против 255. Его пиковый рейтинг 2882 (1 января 2010 года) является самым высоким в истории.



На данный момент он является единственным шахматистом с рейтингом выше 2800. У его ближайшего преследователя Алиреза Фирузджа, представляющего Францию иранца, 2786 очков. За всю историю лишь 14 шахматистов смогли достигнуть отметки 2800 очков.



Норвежец также является рекордсменом по самой длинной беспроигрышной серии на элитном уровне в классических шахматах. В последние годы он не раз подвергал критике классические шахматы и систему определения чемпиона мира.



Карлсен с 2013 года удерживал титул чемпиона мира, но в этом году отказался во второй раз защищать шахматную корону против россиянина Яна Непомнящего. Россиянин 30 апреля проиграл чемпионский матч китайцу Дин Лижэню на тай-брейке.



Norway Chess стал для Карлсена первым турниром по классическим шахматам после потери титула чемпиона мира.