Главный тренер сборной России по футболу отмечает годовщину свадьбы в Эстонии

Валерий и Дарья Карпины состоят в браке с 2017 года. У пары есть общие дети — дочери Дарья и Александра.

Сейчас они находятся в Эстонии: Дарья выставляет в своем Instagram семейные фото и видео из Таллинна и Нарва-Йыесуу.

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