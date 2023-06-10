10.06.2023, 15:56
Главный тренер сборной России по футболу отмечает годовщину свадьбы в Эстонии(34)
ФОТО: | Global Look Press
Главный тренер „Ростова“ и сборной России Валерий Карпин поздравил жену Дарью с годовщиной свадьбы. „Шесть лет официальной любви и счастья. Люблю тебя, родная“, — написал Карпин в социальных сетях.
Валерий и Дарья Карпины состоят в браке с 2017 года. У пары есть общие дети — дочери Дарья и Александра.
Сейчас они находятся в Эстонии: Дарья выставляет в своем Instagram семейные фото и видео из Таллинна и Нарва-Йыесуу.
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