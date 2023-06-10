Борясь за жизнь, вратарь „ПСЖ“ снова впал в кому

В конце мая 29-летний Рико ехал верхом на лошади в регионе Уэльва в Испании, когда упал и получил удар копытом. Пострадавшего испанца на вертолете доставили в больницу в Севилье и ввели в кому.

В середине этой недели пришли хорошие новости о том, что испанский вратарь вышел из комы через 11 дней и его состояние улучшилось. Но радость была недолгой, так как в больнице Севильи сообщили, что состояние Рико ухудшилось.

„Серхио Рико снова находится под действием седативных препаратов и остается в тяжелом состоянии“, — сообщили СМИ в больнице.

Рико выступает за „ПСЖ“ с 2020 года. В прошедшем сезоне он не сыграл ни одного матча в составе парижан.

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