СЕГОДНЯ | Большой футбольный вечер: „Манчестер Сити“ и „Интер“ сыграют в финале Лиги чемпионов

„Манчестер Сити“, впервые сыгравший в финале ЛЧ в 2021 году, проигравший тогда лондонскому „Челси“ со счетом 0:1, является фаворитом сегодняшнего финала. В полуфинале „Манчестер Сити“ обыграл „Реал“ (5:1 по сумме двух встреч). В плей-офф „Сити“ победил „РБ Лейпциг“, „Баварию“ и „Реал“.

„Интер“, сенсационно дошедший до финала, является ярковыраженным андердогом. С другой стороны, надо признать, что итальянцам очень повезло с жеребьевкой и для выхода в финал им нужно было обыграть португальские клубы „Порту“ и „Бенфику“, а в полуфинале „Милан“ (3:0 по сумме двух игр)

В финале „Интеру“, который будет делать ставку на оборону, терять нечего. Как команда, занявшая третье место в чемпионате Италии, они завоевали путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон. Кроме того, они выиграли и Кубок Италии, и Суперкубок страны.

За всю свою историю „Интеру“ удавалось выигрывать Лигу чемпионов трижды (1964, 1965, 2010). Сегодня они сыграют в финале в шестой раз. По мнению экспертов, за последние пару десятков лет такого неравного по силе финала еще не было.

„Манчестер Сити“ в этом году проводит самый успешный сезон в истории клуба. Англичане в пятый раз стали чемпионами АПЛ. В минувшую субботу „Манчестер Сити“ завоевал Кубка Англии, обыграв в финале „Манчестер Юнайтед“ со счетом 2:1. Таким образом, для традиционного „золотого хет-трика“ им не хватает победы в Лиге чемпионов.

На данный момент „золотой хет-трик“ или „требл“ выигрывали семь европейских клубов. „Барселоне“ и мюнхенской „Баварии“ удавалось сделать это дважды.

Хулиан Альварес из „Манчестер Сити“ и Лаутаро Мартинес из „Интера“ могут войти в историю. Так как оба футболиста выиграли ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины, а теперь сыграют против друг друга в финале Лиги чемпионов.

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