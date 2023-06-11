ФОТО | „Манчестер Сити“ впервые в истории выиграл Лигу чемпионов и сделал требл

Первый тайм получился равным и прошёл без голов. На 36-й минуте один из ключевых игроков „Сити“ Кевин Де Брёйне получил травму и был заменён на Фила Фодена.

Второй тайм начался терпеливо и напряжённо, но с каждой минутой игра становилась всё более мощной и накалённой. На 68-й минуте Аканджи сделал отличный пас вместо удара. Бернарду отдал пас дальше под удар, а Родри пробил в касание и вывел „Сити“ вперед.

На 71-й минуте „Интер“ был близок сравнять счет. Димарко оказался прямо перед воротами англичан и пробил головой, но мяч попал в перекладину.На 89-й минуте игры, Ромелу Лукаку хорошо пробил головой после навеса. К сожалению, удар бельгийца прилетел прямо во вратаря „Сити“.

„Манчестер Сити“ впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов и впервые в истории сделать требл.

Команда тренера Пепа Гвардиолы выиграла Лигу чемпионов, а до этого были взяты АПЛ и Кубок Англии.

Последним английским клубом, делавшим требл, был „Манчестер Юнайтед“ в 1999 году.

До матча:

„Манчестер Сити“, впервые сыгравший в финале ЛЧ в 2021 году и проигравший тогда лондонскому „Челси“ со счетом 0:1, является фаворитом сегодняшнего финала. В полуфинале „Манчестер Сити“ обыграл „Реал“ (5:1 по сумме двух встреч). В плей-офф „Сити“ победил „РБ Лейпциг“, „Баварию“.

„Интер“, сенсационно дошедший до финала, является ярковыраженным андердогом. С другой стороны, надо признать, что итальянцам очень повезло с жеребьевкой и для выхода в финал им нужно было обыграть португальские клубы „Порту“ и „Бенфику“, а в полуфинале „Милан“ (3:0 по сумме двух игр)

В финале „Интеру“, который будет делать ставку на оборону, терять нечего. Как команда, занявшая третье место в чемпионате Италии, они завоевали путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон. Кроме того, они выиграли и Кубок Италии, и Суперкубок страны.