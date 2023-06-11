ФОТО | „Манчестер Сити“ впервые в истории выиграл Лигу чемпионов и сделал требл(2)
В субботу в Стамбуле состоялся финальный матч Лиги чемпионов, где английский „Манчестер Сити“ обыграл итальянский „Интер“ (1:0).
Первый тайм получился равным и прошёл без голов. На 36-й минуте один из ключевых игроков „Сити“ Кевин Де Брёйне получил травму и был заменён на Фила Фодена.
Второй тайм начался терпеливо и напряжённо, но с каждой минутой игра становилась всё более мощной и накалённой. На 68-й минуте Аканджи сделал отличный пас вместо удара. Бернарду отдал пас дальше под удар, а Родри пробил в касание и вывел „Сити“ вперед.
На 71-й минуте „Интер“ был близок сравнять счет. Димарко оказался прямо перед воротами англичан и пробил головой, но мяч попал в перекладину.На 89-й минуте игры, Ромелу Лукаку хорошо пробил головой после навеса. К сожалению, удар бельгийца прилетел прямо во вратаря „Сити“.
„Манчестер Сити“ впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов и впервые в истории сделать требл.
Команда тренера Пепа Гвардиолы выиграла Лигу чемпионов, а до этого были взяты АПЛ и Кубок Англии.
Последним английским клубом, делавшим требл, был „Манчестер Юнайтед“ в 1999 году.
До матча:
„Манчестер Сити“, впервые сыгравший в финале ЛЧ в 2021 году и проигравший тогда лондонскому „Челси“ со счетом 0:1, является фаворитом сегодняшнего финала. В полуфинале „Манчестер Сити“ обыграл „Реал“ (5:1 по сумме двух встреч). В плей-офф „Сити“ победил „РБ Лейпциг“, „Баварию“.
„Интер“, сенсационно дошедший до финала, является ярковыраженным андердогом. С другой стороны, надо признать, что итальянцам очень повезло с жеребьевкой и для выхода в финал им нужно было обыграть португальские клубы „Порту“ и „Бенфику“, а в полуфинале „Милан“ (3:0 по сумме двух игр)
В финале „Интеру“, который будет делать ставку на оборону, терять нечего. Как команда, занявшая третье место в чемпионате Италии, они завоевали путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон. Кроме того, они выиграли и Кубок Италии, и Суперкубок страны.
За всю свою историю „Интеру“ удавалось выигрывать Лигу чемпионов трижды (1964, 1965, 2010). Сегодня они сыграют в финале в шестой раз. По мнению экспертов, за последние пару десятков лет такого неравного по силе финала еще не было.
„Манчестер Сити“ в этом году проводит самый успешный сезон в истории клуба. Англичане в пятый раз стали чемпионами АПЛ. В минувшую субботу „Манчестер Сити“ завоевал Кубка Англии, обыграв в финале „Манчестер Юнайтед“ со счетом 2:1. Таким образом, для традиционного „золотого хет-трика“ им не хватает победы в Лиге чемпионов.
На данный момент „золотой хет-трик“ или „требл“ выигрывали семь европейских клубов. „Барселоне“ и мюнхенской „Баварии“ удавалось сделать это дважды.
Хулиан Альварес из „Манчестер Сити“ и Лаутаро Мартинес из „Интера“ могут войти в историю. Так как оба футболиста выиграли ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины, а теперь сыграют против друг друга в финале Лиги чемпионов.
Комментарии тренеров:
Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити“): „Когда выходишь в финал Лиги чемпионов, ты должен праздновать. Финал против итальянской команды — лучший подарок, честное слово. „Интер“ — конкурентоспособная команда. У нас есть время морально подготовиться“.
Симоне Индзаги («Интер“): „Для нас изначально это было мечтой, но мы всегда верили в нее. Мы гордимся тем, что находимся на этой стадии. Нам никто ничего не дарил, мы заслужили всего того, чего достигли. И вот мечта сыграть в финале сбылась. Это было необыкновенное путешествие, и победа в дерби в полуфинале была особенно приятной“.
Интрига в финале есть, но англичанам по силам очень быстро закрыть вопрос о победителе в матче. „Интер“ будет играть от обороны и искать свои шансы на контратаках.
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