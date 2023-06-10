ЧП и криминал
10.06.2023, 11:30

ВАЖНО ПОМНИТЬ | Ноутбук, электросамокат и телефон могут загореться в любой момент

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ФОТО: r.classen | Shutterstock

Посмотрите вокруг себя: сколько устройств, работающих от аккумулятора, вы заметите? Даже когда вы читаете эту статью, как минимум одно такое устройство у вас как раз под рукой, отмечает пресс-служба охранной фирмы G4S. Мы так привыкли к беспроводной бытовой технике, что легко можем забыть один известный факт: все, чем пользуются, „устает“.

Например, из-за обычного ноутбука все здание может сгореть дотла. „Если компьютер подключен к электросети 24/7, с годами растет вероятность того, что его аккумулятор вздуется. Это потенциальная опасность пожара, не исключено, что в результате взрыва аккумулятора начнется пожар“, – сказал представитель laptopid.ee Вирго Рикк и предупредил, что все устройства, работающие от аккумулятора, могут быть опасны, даже если они не подключены к электросети.

По словам эксперта отдела превенции Спасательного департамента Туули Таавет, в случае техники, работающей от аккумулятора, самая высокая опасность пожара возникает, когда эта техника заряжается. В подтверждение этого руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль приводит случай, произошедший в прошлую субботу: из одного частного дома в Табасалу поступил сигнал тревоги, и когда патруль приехал на место происшествия, выяснилось, что в гараже на первом этаже здания во время зарядки загорелся гироскутер. Пожар начался из-за неисправной электросистемы устройства, загорелся и находившийся рядом контейнер для одежды.

Когда и почему приборы с аккумуляторами вообще становятся опасными и как предотвратить вызванные ими несчастные случаи? Отвечают специалисты.

Лето приносит новую проблему

По словам Рикка, современные ноутбуки очень тонкие, и аккумулятор располагается рядом с видеокартой и процессором. А это приносит новую проблему: вздувшиеся аккумуляторы.

„Летом, когда погода теплая, нам приносят десятки вздувшихся ноутбуков. С целым аккумулятором ничего не случится даже в жару, но если его уже роняли или он поврежден, из-за высокой температуры аккумулятор может взорваться или загореться, – сказал эксперт. – У аккумуляторов нет отдельного охлаждения, и, если температура процессора уже достигает 60 градусов, и тут ставится на зарядку севший аккумулятор компьютера, температура может подняться до критической отметки: чем жарче среда, тем выше и температура внутри компьютера“.

Рикк добавил, что все приборы, работающие от аккумулятора, чувствительны к падениям и ударам. „Литий-ионные аккумуляторы – те, что используются в большинстве устройств, – состоят из разных слоев, отделенных лишь тонкой пленкой. Если, например, аккумуляторная дрель упадет на твердую поверхность, один из этих слоев может повредиться и начнет постепенно влиять на другие слои, и взрыв или возгорание – лишь вопрос времени“.

Он отметил, что именно летом люди замечают, что лаптоп выглядит подозрительно или работает как-то не так. „Мы заменили десятки, если не сотни вздувшихся аккумуляторов – состояние некоторых уже было критическим“, – добавил Рикк.

Признаки, указывающие, что пора менять аккумулятор:

  • Сенсорная панель не работает как надо (или не работает вообще).

  • На клавиатуре не работает одна или несколько кнопок.

  • Компьютер взгорбился, сенсорная панель вздулась или днище компьютера кажется округлым.

Зарядное устройство лучше отсоединять от сети

Рикк подчеркнул, что в случае устройств с аккумуляторами не имеет значения, подключен ли прибор к электросети: взорваться он может в любом случае. Рикк привел один пример.

„Когда ребенок катается на электросамокате и во время езды, например, днище самоката ударяется о бордюр, ночью самокат может загореться в прихожей – вне зависимости от того, подключен он к электросети или нет, – сказал он. – Если в аккумуляторе есть ток и аккумулятор поврежден, может произойти взрыв. Угрозы нет только в том случае, если аккумулятор полностью разряжен“.

Хотя отключение зарядного устройства от электросети не предотвратит взрыв аккумулятора, все же это хорошая превентивная мера, которую стоит иметь в виду, что подтверждают как Рикк, так и эксперты G4S и Спасательного департамента. „Мы никогда не знаем заранее, когда произойдет перебой в подаче электричества, из-за которого зарядное устройство может перегреться и загореться. Также мы не знаем, когда гроза настигнет электросистему нашего дома“, – сказала эксперт отдела превенции Спасательного департамента Туули Таавет.

По словам Рикка, с точки зрения срока службы аккумулятора тоже важно, чтобы устройство не было постоянно подключено к электросети: стоит отсоединять зарядку, когда прибор зарядится на 80 процентов. „Полная зарядка не идет литий-ионным аккумуляторам на пользу. Срок службы аккумулятора сокращается, возрастает риск, что он вздуется“, – сказал он и добавил, что, например, некоторые модели можно настроить так, чтобы компьютер прекращал зарядку, когда аккумулятор зарядится до 80 процентов.

Более десяти случаев в год

По данным Спасательного департамента, в период 1.01.2018–30.04.2023 произошло около 70 пожаров в зданиях, вызванных зарядными устройствами. Таавет добавила, что в случае некоторых пожаров причина не точная, поскольку не было стопроцентной уверенности, началось ли возгорание именно из-за аккумулятора или от его зарядки. „Например, место происшествия пострадало настолько, что точно сказать невозможно“, – объяснила она.

Спасательный департамент приводит два недавних случая, связанных с транспортными средствами, работающими от аккумулятора. Недавно, 17 мая, спасатели получили сообщение о том, что в Тарту на велопарковке у магазина Kivilinna Konsum дымится электровелосипед. Спасатели потушили дымившийся аккумулятор велосипеда углекислотным огнетушителем.

Таавет подчеркнула, что важно заряжать устройства, работающие от аккумулятора, предназначенными для этого зарядками. Это подтверждает и несчастный случай, произошедший 24 апреля в деревне Лохва (волость Луунья) на Ридакюла теэ, где загорелся аккумулятор электросамоката, который заряжали самодельным зарядным устройством для автомобильного аккумулятора. Предположительно, в ходе зарядки в аккумуляторе возникла неполадка и он взорвался.

„К сараю прилегала подсобная постройка, в которой хранили газовые баллоны и бензин. К счастью, жилец дома смог самостоятельно потушить самокат и висевшие рядом на вешалке куртки шестикилограммовым порошковым огнетушителем, – рассказала Таавет. – Спасатели вынесли из сарая то, что осталось от аккумулятора, и полили место возгорания водой“.

Возгорание надо замечать как можно скорее

Директор дивизиона стандартных решений G4S Тармо Пярьяла отметил, что на рынок выходит все больше устройств с аккумуляторами, и, по словам Рикка, они становятся все более мощными и опасными. „Ведь этого мало, чтобы аккумулятора хватило на один час. Все хотят, чтобы он работал как можно дольше. Так и появляются все более крупные аккумуляторы, которые в случае повреждения могут причинить значительно больший ущерб“, – сказал Рикк и добавил, что датчик дыма и угарного газа – верный способ избежать крупного ущерба.

Памятка пользователю устройства, работающего от аккумулятора

  • Заряжайте прибор только предназначенным для этого зарядным устройством.

  • Не держите аккумулятор ноутбука на стопроцентном заряде. Зарядите устройство до 80 процентов и отсоедините его от электросети.

  • Следите за внешним видом устройства с аккумулятором.

  • При возможности заряжайте устройство, когда вы дома/не спите. Не ставьте его на зарядку по ночам.

  • Следите за тем, чтобы вокруг заряжаемого устройства было достаточно воздуха, то есть свободного пространства.

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