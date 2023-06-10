СЕГОДНЯ | Рейнсалу, Лукас или Данильсон-Ярг? Isamaa выбирает нового председателя

Двери открываются в 11 часов, а само мероприятие начинается в полдень.

Нынешний председатель Хелир-Валдор Сеэдер на этот раз не баллотируются.

За пост лидера борются Урмас Рейнсалу, Леа Данильсон-Ярг и Тынис Лукас. Если в первом туре никому из кандидатов не удастся набрать как минимум 50% голосов, то может потребоваться провести второй тур.

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