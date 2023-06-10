10.06.2023, 10:48
СЕГОДНЯ | Рейнсалу, Лукас или Данильсон-Ярг? Isamaa выбирает нового председателя(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в стеклянном зале Таллиннского певческого поля проходит конгресс партии Isamaa, на котором, помимо прочего, будет избрано новое правление политической силы.
Двери открываются в 11 часов, а само мероприятие начинается в полдень.
Нынешний председатель Хелир-Валдор Сеэдер на этот раз не баллотируются.
За пост лидера борются Урмас Рейнсалу, Леа Данильсон-Ярг и Тынис Лукас. Если в первом туре никому из кандидатов не удастся набрать как минимум 50% голосов, то может потребоваться провести второй тур.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.