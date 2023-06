„Это было стихийное бедствие“. Как Бекхэм изменил футбол в США и сделал возможным приглашение Месси

Новость о том, что Лионель Месси подпишет контракт с „Интер Майами“ и будет играть в МЛС, стала большим событием в США. Даже крупнейшие общественно-политические медиа вроде The New York Times подавали это как важнейшее событие, с пуш-уведомлениями и пометкой The Breaking News в срочных рассылках — то есть с той же степенью внимания, какая была, например, к известию о достижении договоренностей о потолке госдолга.