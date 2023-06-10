„Это было стихийное бедствие“. Как Бекхэм изменил футбол в США и сделал возможным приглашение Месси

Ситуация постепенно выправлялась. Например, в 2005-м лига подписала большой договор с adidas на 150 миллионов долларов. Но в успешном будущем МЛС все еще были сомнения.

Впрочем, местных управленцев мало волновали смешки по поводу шатаутов или обратного отсчета времени. Гораздо большей проблемой было то, что лига испытывала финансовые трудности и несла убытки: за первые пять лет они составили 250 миллионов долларов, к 2004 году — 350 миллионов. В МЛС пытались выправить ситуацию. Убрали американские фишки типа шатаутов, которые отпугивали традиционных фанатов, но при этом не привлекали новую аудиторию. Начали строить чисто футбольные стадионы, поняв, что использование больших арен для американского футбола неразумно и убыточно. Повезло и с тем, что на ЧМ-2002 сборная США дошла до четвертьфинала — это вызвало всплеск зрительского интереса.

Возможно, похожий печальный конец ждал бы и МЛС, которую принято считать преемницей НАСЛ. Запуск профессиональной лиги был частью заявки США на проведение ЧМ-1994, который страна в итоге получила и в целом успешно провела. Первый чемпионат состоялся в 1996 году, и поначалу реакция была довольно ироничной: например, многих смешили шатауты — аналог хоккейных буллитов, которые пробивались в случае ничейного исхода. Мол, американцы, что с них взять.

При этом аргентинец далеко не первая фигура такого масштаба, приезжающая играть в Северную Америку. В 1970-х нью-йоркский „Космос“ подписал Пеле, который отыграл в США два года (1975−1977) и провел тут свой прощальный матч: „Космос“ встречался с родным клубом бразильца — „Сантосом“, и Пеле отбегал по тайму за каждую из команд. В том же 1977-м в Нью-Йорк приехал Франц Беккенбауэр, а двумя годами позже — знаменитый голландец Йохан Неескенс. Однако проект „Космоса“ и всей НАСЛ (Североамериканской футбольной лиги) в целом, куда приезжали такие без преувеличения великие игроки, как Йохан Кройфф, Эйсебио, Джордж Бест и Бобби Чарльтон, схлопнулся в начале 1980-х из-за экономических проблем, пишет Sportmail.

„Футбол — это не традиционный американский спорт. И много людей верит, что он таковым никогда не станет. Думаю, футбол может быть развитым нишевым спортом и даже, может, чуть больше — потенциал есть. Но при нашей жизни, и при жизни наших детей МЛС не будет конкурентом для НБА, МЛБ или НФЛ“, — рассуждал в 2005 году спортивный консультант Марк Ганис в статье в The New York Times, посвященной перспективам МЛС.

И в этом смысле лиге нужна была фигура, которая расширит популярность соккера за пределы так называемой ядерной аудитории. Даст мощный импульс проекту, который постепенно начал вставать на ноги, но еще недостаточно окреп. И в этом смысле нельзя было найти фигуры лучше Дэвида Бекхэма, который высадился в Лос-Анджелесе летом 2007 года, подписав контракт с „Гэлакси“.

„Не думаю, что можно было сделать более мощное заявление в то время. Бекхэм был не просто отличным игроком. Его популярность распространялась далеко за пределы футбола, он был персонажем из поп-культуры. Все его знали“, — говорил в интервью Mirror Football Дэвид Канетти — футбольный функционер из США, отработавший почти 20 лет на руководящих постах в клубах МЛС.

Идея, которая казалась амбициозной и абсурдной одновременно, принадлежала Тиму Лейвеке — одному из крупнейших американских бизнесменов, президенту и председателю совета директоров страховой компании AEG, который был владельцем „Гэлакси“, а заодно еще четырех клубов МЛС. На то, чтобы уговорить Бекхэма, у него ушло почти два года. Поначалу Лейвеке поднимали на смех.

„Бекхэм? Серьезно? Да он ни за что сюда не поедет“, — улыбался Лэндон Донован, известный в то время нападающий сборной США, игравший как раз в „Гэлакси“, когда впервые услышал слухи о возможном появлении англичанина в Калифорнии.