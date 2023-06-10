Россиянину присудили золото ЧМ-2023 по дзюдо, не полученное из-за судейской ошибки

13 мая судьба схватки Тасоева с французом Тедди Ринером в финале чемпионата мира решалась в дополнительное время, то есть до первого результативного действия. Его сделал россиянин, однако судьи никак не отреагировали, а спустя некоторое время француз получил очко за аналогичное движение. После Международная федерация дзюдо (IJF) признала ошибку и принесла извинения Тасоеву. Теперь справедливость восторжествовала в полной мере, пишет Чемпионат.