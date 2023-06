ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (472-й день) | Киев посетил премьер-министр Канады. Зеленский: „Все сейчас настроены позитивно. Так Путину и передайте“

Соотношение информации в медийном пространстве по поводу причин катастрофы на Каховской ГЭС, по мнению специалистов американского Института изучения войны (ISW), говорит в пользу того, что россияне преднамеренно повредили плотину. В этой связи эксперты ISW напоминают о заявлениях сразу нескольких независимых друг от друга источников. В частности, в Норвежском центре сейсмического мониторинга NORSAR сообщили о сейсмических данных, указывающих на взрыв, зафиксированный 6 июня в 2.54 по местному времени в районе ГЭС. Газета The New York Times привела слова высокопоставленного сотрудника Белого дома о том, что американские спутники-шпионы с инфракрасными датчиками зафиксировали взрыв на плотине. Издание The Wall Street Journal привело мнения ряда инженеров и экспертов по боеприпасам, которые также считают, что катастрофа произошла в результате взрывов в нескольких наиболее уязвимых местах сооружения.