ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (472-й день) | Киев посетил премьер-министр Канады. Зеленский: „Все сейчас настроены позитивно. Так Путину и передайте“

Во время российской атаки беспилотниками на Одесскую область силами ПВО ВСУ уничтожены все дроны Shahed-131/136, сообщает оперативное командование „Юг“. В результате падения обломков произошел пожар, по предварительной информации, погибли три человека, более 10 получили ранения. Взрывной волной повреждены несколько жилых домов, пишет DW.

В Херсонской области снижается уровень воды после затопления, произошедшего из-за разрушения плотины Каховской ГЭС. По состоянию на вечер 9 июня уровень воды составляет 5 метров. Об этом сообщил в Telegram глава Херсонской ОВА Александра Прокудина. Всего в регионе затоплено 35 населенных пунктов, в воде находятся более 3700 домов.

Журналисты „Русской службы Би-би-си“ и „Медиазоны“ при помощи волонтеров смогли поименно подтвердить гибель 25 218 российских военных в Украине. Реальное количество погибших по меньшей мере вдвое больше, считают журналисты, передает „Медуза“.

Украина за последние 48 часов провела „значительные операции“ в целом ряде районов восточной и южной части страны, сообщила британская разведка в своей ежедневной сводке в Twitter. В ней отмечается, что на некоторых участках украинские войска, вероятно, добились „хорошего прогресса“, пробив первую линию российской обороны. В то же время на других участках прогресс „более медленный“. Результаты российских войск британская разведка оценивает как „смешанные“.

США выделяют Киеву 437 тыс. долларов на реализацию программы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), направленной на поддержку реформ, восстановления и реконструкции Украины, сообщила пресс-служба Госдепартамента США.

Соотношение информации в медийном пространстве по поводу причин катастрофы на Каховской ГЭС, по мнению специалистов американского Института изучения войны (ISW), говорит в пользу того, что россияне преднамеренно повредили плотину. В этой связи эксперты ISW напоминают о заявлениях сразу нескольких независимых друг от друга источников. В частности, в Норвежском центре сейсмического мониторинга NORSAR сообщили о сейсмических данных, указывающих на взрыв, зафиксированный 6 июня в 2.54 по местному времени в районе ГЭС. Газета The New York Times привела слова высокопоставленного сотрудника Белого дома о том, что американские спутники-шпионы с инфракрасными датчиками зафиксировали взрыв на плотине. Издание The Wall Street Journal привело мнения ряда инженеров и экспертов по боеприпасам, которые также считают, что катастрофа произошла в результате взрывов в нескольких наиболее уязвимых местах сооружения.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл в Киев с ранее необъявленным визитом и провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе пресс-конференции Джастин Трюдо заявил о выделении военной помощи Украине на 375 миллионов долларов. Он также рассказал, что Канада намерена конфисковать российский транспортный самолет, приземлившийся в Торонто прошлой весной. Его передадут Украине.

Примерная сумма ущерба окружающей среде из-за подрыва Россией Каховской ГЭС уже составляет более 55 млрд гривен (1,5 млрд долларов США), сообщается на сайте Правительства Украины. „Украина продолжает терять воду. По состоянию на утро субботы из Каховского водохранилища утекло 62% его объема или 12,24 куб.км воды. Уровень воды в водохранилище уже 10,55 метров и продолжает снижаться“, – сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.