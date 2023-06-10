10.06.2023, 08:25
В Таллинне в цепной аварии пострадал восьмилетний мальчик
ФОТО: | Delfi Meedia
Вчера в результате ДТП с участием нескольких автомобилей в больницу доставили восьмилетнего мальчика.
Авария произошла в пятницу, 9 июня, в 14:25 на перекрестке Тарту мнт и улицы Валукоя в Таллинне, где 64-летний мужчина на легковом автомобиле Nissan X-Trail выехал на главную дорогу и столкнулся там с легковым автомобилем BMW 530D, которым управляла 35-летняя женщина. В результате столкновения BMW врезался в стоявший впереди легковой автомобиль Volkswagen Touareg, которым управлял 38-летний мужчина.
Пассажира BMW — 8-летнего мальчика — доставили в больницу для проверки состояние здоровья.
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