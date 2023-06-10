На футбольном матче между Эстонией и Бельгией ожидается более 10 000 зрителей

Матч, который состоится 20 июня станет первым домашним матчем для мужской сборной Эстонии по футболу в году и 500-й официальной игрой в истории.

Генеральный директор Эстонского футбольного союза (ЭФС) Тыну Сирел сообщил, что, учитывая высокий интерес, 20 июня на А. Ле Кок Арене ожидается более 10 000 зрителей.

„Советую всем заинтересованным как можно скорее приобрести билеты. Я также рекомендую приходить на игру пораньше, чтобы насладится футбольным праздником, и избежать очередей“, — говорится в пресс-релизе союза.

Фестивальная площадка откроется рядом со стадионом 20 июня в 19:00, и артист года Стефан выступит там с увлекательной часовой программой, которая начнется в 19:30. Вход на стадион открываются в 19.45. Команды начинают с разминки в 21:00, гимны будут звучать в 21:30, а игра начнётся в 21:45.

Билеты на матч Эстония – Бельгия продаются на сайте Эстонского футбольного союза и в Piletilevi. ЭФС напоминает, что перепродажа абонементов (в том числе иностранным болельщикам) или использование билетов в коммерческих целях (включая розыгрыши и т. д.) без согласия с ЭФС запрещены.

Эстонский футбольная союз советует всем болельщикам прибыть на стадион заранее и выделить достаточно времени для входа на стадион. Тем, кто прибывает на автомобиле, следует учесть, что парковка возле арены разрешена только при наличии специальных разрешений. Чтобы добраться до стадиона, следует по возможности воспользоваться общественным транспортом или приходить на стадион пешком.

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