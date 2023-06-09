Дни Нарвы: игроки „Транса“ поприветствуют болельщиков перед концертом Алики Миловой

Футболисты хотят поблагодарить болельщиков. Они покажут долгожданный кубок, можно будет задать им вопросы и сделать фото.

„Транс“ в третий раз в своей истории выиграл Кубок Эстонии по футболу и этим летом сыграет в первом отборочном раунде Лиги конференций.

RusDelfi задал вопрос председателю нарвского горсобрания Татьяне Стольфат, есть ли у города намерение поощрить команду и вручить премии футболистам? Стольфат ответила, что об этом можно будет говорить только после принятия бюджета, пока это преждевременный вопрос. Обсуждение бюджета запланировано на сессию горсобрания, которая состоится 15 июня.

Напомним, что сегодня в Нарве начали отмечать Дни города. Посмотреть афишу мероприятий можно здесь.